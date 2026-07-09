코웨이, ‘국가고객만족도’ 4관왕…서장원 대표 “변화 이끌겠다”

1 0 서장원 코웨이 대표(오른쪽)와 박성중 한국생산성본부 회장이 지난 8일 서울 중구 롯데호텔에서 진행된 2026 국가고객만족도(NCSI) 시상식에서 기념 사진을 촬영하고 있다.

코웨이는 한국생산성본부가 주관하는 '2026 국가고객만족도(NCSI)' 조사에서 정수기, 침대 매트리스, 헬스케어 안마가전, 렌털케어서비스 부문 1위를 차지하며 4관왕을 올랐다고 9일 밝혔다.NCSI 조사는 기업이 제공하는 제품 및 서비스에 대해 고객 만족도를 측정한 지표로 실제 사용 경험이 있는 고객들이 직접 만족도를 평가한다. 제품 및 서비스에 대한 기대 수준, 품질, 브랜드 가치 등을 측정해 부문별 1위를 발표한다.코웨이는 이번 조사에서 정수기, 침대 매트리스, 헬스케어 안마가전, 렌털케어서비스 부문에서 각각 가장 높은 고객 만족도 점수를 획득해 1위에 선정됐다.정수기 부문에서는 '아이콘 얼음정수기 시리즈'를 비롯한 제품들이 우수한 평가를 받으며 3년 연속 1위를 기록했다. 코웨이는 소비자가 선택할 수 있는 폭을 넓혀 주기 위해 세분화된 얼음정수기 5종을 내놨다.침대 매트리스 부문과 헬스케어 안마가전 부문에서는 슬립 및 힐링케어 브랜드 비렉스의 기술력이 높은 만족도를 이끌어냈다. M시리즈 안마 매트리스 침대, R시리즈 스트레칭 모션베드 등 슬립테크 제품과 가구형 안마의자 페블체어2를 선보였다.렌털케어서비스 부문에선 무상 코디방문 케어서비스를 운영 중이다. 설치·사후서비스(AS) 시에는 알림톡을 통해 서비스매니저의 출발 정보와 현재 위치, 도착 시간을 실시간으로 확인할 수 있는 서비스매니저 도착 알림 서비스를 도입했다.서장원 코웨이 대표는 "앞으로도 일상에 건강하고 편리한 변화를 이끌어가는 제품과 서비스를 지속 선보이며 고객 신뢰에 보답하겠다"고 말했다.