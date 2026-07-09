가평군, 북면 계곡 10선 소개…여름 피서객 맞이 본격화

용소폭포·조무락계곡·떡바위계곡 등 대표 물놀이 명소 추천

계곡별 특성 안내…"구명조끼 착용 등 안전수칙 준수" 당부

(가)[기획] 가평 북면 계곡 10선… 올여름 피서는 여기!1 0 경기 가평군 북면 계곡 10선 중 한곳인 화악산계곡 모습. /가평군

경기 가평군이 본격적인 여름 휴가철을 앞두고 북면의 대표 계곡 10곳을 선정해 소개하며 수도권 피서객 유치에 나섰다.9일 가평군에 따르면 북면에는 군내에서 가장 많은 계곡이 모여 있다. 맑은 계곡물과 울창한 숲이 어우러진 북면의 자연환경 덕분에 매년 여름, 수도권을 대표하는 피서지로 많은 관광객들이 찾는다.군에서 추천한 계곡 명소는 떡바위계곡, 장사바위계곡, 항아리교 계곡, 명지산군립공원 입구 계곡, 용소폭포, 조무락계곡, 무주채폭포, 목동교(가평천), 맴내교(화악천), 무당소계곡과 화악산계곡 등 10곳이다.우선 떡바위계곡은 넓은 하천과 족욕 쉼터가 마련돼 있어 어린 자녀와 함께 찾는 가족들에게 안성맞춤이다.장사바위계곡과 항아리교 계곡에는 그늘과 편의시설이 잘 갖춰져 있어, 쉬면서 피서를 즐기기에 좋다. 단, 항아리교 계곡 상류는 수심이 깊고 유속이 빨라 물놀이를 할 때 각별히 주의해야 한다.명지산군립공원 입구 계곡과 용소폭포는 맑고 시원한 계곡물과 아름다운 자연경관을 자랑해, 가평을 대표하는 여름 명소로 꼽힌다. 특히 용소폭포는 절벽 사이로 떨어지는 시원한 폭포와 울창한 숲이 잘 어우러져, 전국적으로도 이름을 알리고 있다.조무락계곡은 구간마다 조금씩 색다른 매력이 있다. 삼팔교 오른쪽은 수심이 얕아 가족들이 이용하기 좋고, 왼쪽에는 한여름에도 찬물이 흐르는 냉골 계곡이 있어 더위를 식히고 싶을 때 제격이다.무주채폭포에서는 청정 자연 속에서 시원한 폭포 경관을 감상할 수 있다. 목동교와 맴내교 주변 계곡은 접근성이 좋아 가볍게 물놀이를 즐기려는 사람들에게 인기다.무당소계곡과 화악산계곡은 깨끗한 물과 울창한 숲을 간직한 숨은 명소로, 여유로운 휴식을 원하는 이들에게 특히 사랑받는다.가평군은 계곡에서 물놀이를 즐기는 관광객들에게 안전수칙을 지킬 것을 다시 한 번 강조했다. 군 관계자는 "가평 북면 계곡은 수도권에서 가까우면서도 청정 자연을 온전히 즐길 수 있는 대표적인 여름 휴양지"라며 "미리 준비운동을 하고 구명조끼를 착용하는 것은 물론, 깊은 수심과 급류 구간에는 접근을 삼가는 등 안전수칙을 반드시 지켜주기 바란다"고 당부했다.