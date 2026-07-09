‘김부장’, 시청률 20% 넘긴 사이다 액션의 힘

소지섭, 딸 찾아 나선 평범한 가장으로 변신

웹툰 원작 통쾌한 액션에 가족 서사 더해 흥행

김부장 0 배우 소지섭이 SBS 금토드라마 '김부장'에서 실종된 딸을 찾아 나서는 김부장 역을 맡았다. /SBS

김부장 0 배우 소지섭이 SBS 금토드라마 '김부장'에서 시원한 액션으로 호평을 받았다. /SBS

김부장 0 SBS 금토드라마 '김부장'에 출연 중인 윤경호·소지섭·최대훈. /SBS

SBS 금토드라마 '김부장'이 방송 4회 만에 시청률 20%를 돌파하며 안방극장에 통쾌한 한 방을 날렸다. 소지섭은 딸을 찾아 나선 평범한 가장 김부장 역을 맡아 빠른 전개와 직선적인 액션으로 초반 흥행을 이끌고 있다.'김부장'은 평범한 회사원이자 가장으로 살아가던 김부장이 실종된 딸을 찾기 위해 오래전 봉인해 둔 작전 기술을 다시 꺼내 드는 이야기다. 딸을 구하기 위한 추적극이지만, 가족을 지키려는 중년 남성의 절박함이 이야기를 관통한다. 시청자들이 빠르게 반응한 이유도 여기에 있다.이야기는 복잡하지 않다. 딸이 사라졌고 아버지는 딸을 찾기 위해 움직인다. 김부장이 왜 싸워야 하는지, 무엇 때문에 멈출 수 없는지가 분명하다. 설명이 길지 않아도 시청자는 김부장의 선택에 몰입한다. 악인을 응징하는 장면은 빠르고 통쾌하다. 힘을 숨기고 살아가던 인물이 딸이 위기에 놓이자 더는 물러서지 않는다.김부장을 연기하는 소지섭의 존재감도 작품의 설득력을 높인다. 그는 감정을 눌러 담은 얼굴과 묵직한 움직임으로 딸 앞에서는 서툴고, 위기 앞에서는 물러설 수 없는 아버지를 그려낸다. 여기에 웹툰 원작이라는 기반도 초반 흥행에 힘을 보탰다.이미 검증된 설정과 캐릭터는 시청자 유입에 유리하게 작용했다. 다만 '김부장'의 흥행은 원작 팬덤만으로 설명되지 않는다. 드라마는 웹툰의 통쾌한 액션과 캐릭터성을 살리면서도 실사 장르에 맞게 감정선을 살렸다.전문가들은 '김부장'이 시청자들이 원하는 감정을 분명하게 건드렸다고 분석했다. 박송아 대중문화평론가는 "선과 악의 구도가 분명하고 주인공이 망설임 없이 문제를 해결하는 과정이 강한 몰입감을 만든다"며 "가족을 지키려는 보편적인 정서와 속도감 있는 전개가 결합되면서 세대 구분 없이 공감대를 형성하고 있다"고 전했다.웹툰 원작을 드라마로 옮긴 방식도 흥행에 힘을 보탰다. 원작의 통쾌한 액션과 캐릭터성을 살리면서도 인물의 감정과 관계를 드라마 문법에 맞게 확장했다. 박 평론가는 "배우들의 연기와 현실감을 더해 원작 팬과 드라마 시청자 모두를 만족시키는 균형을 만들었다"고 말했다.또한 현실에서 쉽게 풀리지 않는 답답함이 드라마 안에서 응징 서사로 해소되는 점도 주목할 만하다. 박 평론가는 "현실에서는 정의가 즉각 실현되는 경험을 하기 어렵다는 인식이 커지면서 콘텐츠에서라도 정의가 완성되는 서사에 더 큰 만족을 느끼는 것"이라며 "법과 제도가 해결하지 못하는 문제를 주인공이 직접 바로잡는 이야기는 대리만족과 감정 해소를 동시에 제공한다"고 짚었다.