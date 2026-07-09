출시 1년만에 처방액 3배…일양약품 ‘놀텍 플러스’ 존재감

2분기 처방액도 전분기 대비 13.7% 증가

약효 발현 속도 개선…놀텍 제품군 동반 성장

ㅇㅣㅁㅣㅈㅣㅈㅏㄱㅇㅓㅂ 0 일양약품의 위장질환 치료 복합제 '놀텍 플러스'./일양약품

일양약품의 위장질환 치료 복합제 '놀텍 플러스'가 출시 1년 만에 처방 규모를 빠르게 늘리며 시장 안착에 속도를 내고 있다. 단일제 '놀텍'과 함께 제품군 전체 처방도 증가하면서 후속 제품 효과가 나타나고 있다는 분석이다.9일 업계에 따르면 의약품 시장조사기관 유비스트(UBIST) 집계 결과 놀텍 플러스의 올해 2분기 외래 처방액은 24억원으로 전 분기보다 13.7% 증가했다. 월별로 보면 성장세는 더욱 뚜렷하다. 출시 초기인 지난해 6월 약 3억원이었던 월 처방액은 올해 6월 8억6000만원으로 늘어 전년 동월 대비 205% 증가했다.놀텍 제품군 전체도 함께 성장하고 있다. 놀텍과 놀텍 플러스를 합산한 지난 6월 월 처방액은 45억원으로 전년 동월 대비 15.6% 증가했다. 놀텍 플러스의 처방 확대와 함께 제품군 전체 실적도 증가하는 모습이다.놀텍 플러스는 일양약품이 자체 개발한 국산 신약 놀텍(일라프라졸)에 제산제 성분인 탄산수소나트륨(Sodium Bicarbonate)을 결합한 복합제다. 점막 손상이 동반된 미란성 식도염의 단기 치료에 사용된다. 단일제 놀텍 출시 이후 약 16년 만에 선보인 첫 복합제다.놀텍 플러스의 처방 증가 배경으로는 기존 PPI(프로톤펌프억제제)의 한계로 지적된 약효 발현 속도를 개선하도록 설계한 점이 꼽힌다. 일반적으로 PPI 계열은 위산에 약해 장용코팅을 적용하기 때문에 위를 통과해 소장에서 약물이 방출되면서 흡수까지 시간이 걸린다. 반면 놀텍 플러스는 제산제를 함께 적용해 위산을 일시적으로 중화함으로써 약물이 위와 소장 상부에서 보다 빠르게 흡수될 수 있도록 설계됐다.회사에 따르면 임상시험에서도 관련 지표를 확인했다. 놀텍 플러스는 PPI 복합제의 핵심 약력학 평가 변수인 '통합 위산도 감소분율'에서 유의미한 결과를 확보했다. 약물이 최대 혈중농도에 도달하는 시간(Tmax)도 최근 위장약 시장을 주도하는 P-CAB(칼륨경쟁적 위산분비억제제) 계열과 기존 PPI 복합제 대비 동등하거나 빠른 수준을 보였다는 것이 회사 측 설명이다.일양약품은 의료진 대상 학술 활동을 확대하며 제품 인지도를 높여나갈 계획이다. 전국 주요 도시에서 '놀텍 플러스' 심포지엄을 열고 임상 데이터를 공유하는 등 학술 마케팅을 강화한다는 방침이다.일양약품 관계자는 "놀텍 플러스는 차별화된 제품 경쟁력을 바탕으로 의료진의 선택 폭을 넓혀가고 있다"며 "앞으로도 학술 활동을 강화해 국내는 물론 해외 소화기질환 치료 시장에서도 놀텍 브랜드 경쟁력을 높여 나갈 계획"이라고 말했다.