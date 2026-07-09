KT&G, 수출입 안전관리 우수업체 ‘AA등급’…3년 만에 상향

관세청 주관 국제 표준 인증 제도

검사 선별 제외·신속통관 등 혜택

ㅇ 0 지난 8일 서울 강남구 서울본부세관에서 진행된 '수출입안전관리우수업체 공인증서 수여식'에서 이서진 KT&G 세무부장(왼쪽), 김용식 관세청 서울본부세관장이 기념촬영 하고 있는 모습./KT&G

KT&G가 관세청의 수출입 안전관리 우수업체(AEO) 인증에서 'AA등급'을 획득하며 글로벌 수출 경쟁력을 한층 강화하게 됐다.9일 KT&G에 따르면 회사는 관세청이 주관하는 AEO 인증 심사에서 기존 A등급보다 한 단계 높은 AA등급을 획득했다. 2023년 AEO 인증을 처음 취득한 이후 3년 만의 등급 상향이다. 특히 이번 분기 심의 대상 A등급 기업 가운데 등급조정 심사를 거쳐 AA등급을 받은 기업은 KT&G가 유일했다.AEO는 세계관세기구(WCO)의 수출입 안전관리 기준에 따라 법규 준수, 내부통제 시스템, 재무 건전성, 안전관리 수준 등을 종합적으로 평가해 우수 기업을 인증하는 국제 표준 제도다.이번 인증으로 KT&G는 관세조사 간소화와 수출입 물품 신속 통관 등 기존 혜택에 더해 검사 대상 제외 비율 확대, 갱신심사 가점 부여 등 AA등급에 따른 추가 혜택을 받게 된다.KT&G 관계자는 "법규 준수와 안전한 수출입 관리체계를 지속적으로 강화해온 노력이 이번 AA등급 획득으로 이어졌다"며 "앞으로도 글로벌 수준의 AEO 운영 역량을 바탕으로 수출 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.