여성10명 중 6명 ‘경력 단절’…재취업까지 평균 7.5년

재 취업 후 첫 임금 198만원…월급 20% 줄어

성평등부 '2025년 여성의 경제활동 및 경력단절 실태조사'발표

KakaoTalk_20260709_135859752 0 유종미 성평등가족부 경제활동촉진과장(중앙)이 9일 정부서울청사에서 '2025년 여성의 경제활동 및 경력단절 실태조사' 결과를 발표하고 있다/김보영기자

20260709105642_2357134_1200_521 0 경력단절 이후 재취업까지 걸리는 기간 도표/성평등가족부

직장 생활을 하는 여성 10명 중 6명은 경력 단절을 경험했으며 결혼·임신·출산 등으로 인한 경력이 단절된 여성의 경우 재취업하기까지 평균 7년 5개월이 걸리는 것으로 조사됐다.성평등가족부는 9일 만 19세 이상 54세 이하 여성 8177명 대상으로 실시한 '2025년 여성의 경제활동 및 경력단절 실태조사' 결과를 발표했다.3년마다 실시하는 이번 조사는 2022년 개정 '여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방법' 시행에 따라 기존 만 25~54세였던 조사 대상을 만 19~54세로 확대하고 결혼·임신·출산 등 생애주기별 요인뿐 아니라 근로조건으로 인한 경력단절 경험까지 폭넓게 분석 조사했다.조사에 따르면 경력단절을 경험한 여성 중 임금·업무강도·고용 계약기간 만료·폐업·권고사직·정리해고와 같은 근로조건으로 경력단절 사유는 근로조건이 53.4%로 가장 많았고 결혼·출산 등으로 인한 경력단절의 경우 재취업까지 평균 7.5년이 걸려 근로조건으로 인한 단절 보다 훨씬 긴 것으로 나타났다.만 25~54세 여성 임금근로자의 결혼·임신·출산 등으로 인한 경력단절 후 첫 일자리 월평균 실질임금은 198만 8000원으로 경력단절 당시 248만 5000원의(80.0%) 수준이었다.이는 2022년(85.0%)보다도 5%포인트 하락한 수치다.아울러 고용 형태 역시 불안정해진 것으로 나타났다. 경력단절 당시 임금근로자 가운데 상용근로자 비율은 92.3%였지만 재취업 후 첫 일자리에서는 76.0%로 16.3%p 감소했다. 반면 임시근로자는 7.3%에서 20.8%로 13.5%p 증가했다.이러한 변화 속에서 경력단절 여성들이 가장 중요하게 고려하는 조건은 '유연한 근무환경'(30.5%)으로 나타났다. 특히 20~30대에서는 해당 비율이 더 높게 나타나 일·가정 양립 가능성이 핵심 요인임을 보여줬다.특히 구직 과정에서 가장 큰 어려움으로는 30대 이상 여성의 경우 '자녀 양육으로 인한 시간 부족'이 가장 큰 장애요인으로 꼽혔다. 육아휴직 후 직장에 복귀하지 못한 이유 역시 '믿고 맡길 양육자 부재'가 34.1%로 가장 높았다. 50~54세 여성은 다른 연령대보다 사회 적응에 대한 자신감 부족을 호소한 비율이 상대적으로 높았다.한편, 정부는 이번 조사 결과를 바탕으로 지방정부 및 일자리기관과의 협업을 강화하고 청년층 대상 경력 설계 지원부터 재직 여성 상담, 직업교육훈련 고도화, 가족친화적 기업문화 확산까지 정책 범위를 넓힌다는 계획이다.원민경 성평등부 장관은 "여성 고용정책은 단순한 취업 지원을 넘어 생애 전반에 걸친 경력관리와 지속 가능한 경제활동 지원으로 전환될 필요가 있다"며 "맞춤형 직업 훈련과 선제적 경력관리 지원을 강화하고, 일과 삶의 균형이 가능한 일터문화가 확산될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.