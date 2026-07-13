현대차 ‘아반떼 N TCR’, 포르투갈서 시즌 3승… TCR 월드투어 우승 추가

포르투갈 빌라 레알 4라운드 제패

미첼리즈 드라이버 3위·아즈코나 2위 유지

10월 국내서 TCR 월드투어 5라운드 개최

260713 (사진1) 현대자동차 '더 뉴 아반떼 N TCR', '2026 TCR 월드투어' 4라운드 우승 0 노버트 미첼리즈 선수가 7월 11일(토)~12일(일, 현지시간) 열린 '2026 TCR 월드투어' 4라운드 포르투갈 대회에서 우승을 차지하고 포디움에서 기뻐하는 모습./현대차

260713 (사진2) 현대자동차 '더 뉴 아반떼 N TCR', '2026 TCR 월드투어' 4라운드 우승 0 7월 11일(토)~12일(일, 현지시간) 열린 '2026 TCR 월드투어' 4라운드 포르투갈 대회에서 현대자동차 '더 뉴 엘란트라 N TCR(국내명: 더 뉴 아반떼 N TCR)'이 주행하는 모습./현대차

현대자동차가 글로벌 투어링카 대회 TCR 월드투어에서 시즌 세 번째 우승을 거두며 선두권 경쟁을 이어갔다.현대차는 '더 뉴 엘란트라 N TCR(국내명 더 뉴 아반떼 N TCR)'이 11~12일(현지시간) 포르투갈 빌라 레알 인테르나시오나우 서킷에서 열린 '2026 TCR 월드투어' 4라운드에서 우승을 차지했다고 13일 밝혔다.TCR 월드투어는 전 세계에서 열리는 TCR 시리즈 가운데 8개 레이스를 선정해 진행하는 글로벌 최상위 투어링카 대회다. 각 라운드에서 획득한 포인트를 합산해 시즌 순위를 결정한다.4라운드가 열린 빌라 레알 인테르나시오나우 서킷은 좁은 코스 폭과 제한된 런오프 구역, 복합 코너 구성을 갖춘 대표적인 스트리트 서킷으로 꼽힌다.BRC 현대 N 스쿼드라 코르세 소속 노버트 미첼리즈는 더 뉴 아반떼 N TCR을 타고 두 번째 결승 레이스에서 가장 먼저 체커기를 받으며 우승을 차지했다.미첼리즈는 두 번째 결승 우승으로 30점을 획득했고, 첫 번째 결승 레이스 5위에 따른 18점을 더해 이번 라운드에서 총 48점을 얻으며 시즌 드라이버 순위 3위를 유지했다.팀 동료 미켈 아즈코나는 첫 번째 결승 레이스에서 2위, 두 번째 결승 레이스에서 12위를 기록했다. 여기에 예선 포인트를 더해 총 44점을 획득하며 드라이버 순위 2위를 지켰다.BRC 현대 N 스쿼드라 코르세는 이번 라운드까지 총 424점을 기록해 팀 부문 종합 순위 2위를 유지했다.현대차 관계자는 "과거 우승 경험을 바탕으로 다시 최고의 결과를 달성해 기쁘다"며 "남은 시즌에도 좋은 성적을 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.TCR 월드투어 5라운드는 오는 10월 2일부터 4일까지 강원도 인제 스피디움에서 열린다.한편 TCR 월드투어는 완성차 제조사가 직접 출전하지 않고 제조사의 경주차를 구매한 프로 레이싱팀이 참가하는 커스터머 레이싱 대회다. 올해 시즌은 이탈리아를 시작으로 스페인, 프랑스, 포르투갈에 이어 한국, 중국, 마카오 등 총 8라운드로 진행된다.