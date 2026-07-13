6월 서울 아파트 상승거래 비중 57.1%…전월 대비 9.4%p ↑

부동산 플랫폼 직방 분석…전국도 45.7%→47.3%

이미지 0 서울의 한 아파트 밀집지역 전경./연합뉴스

서울 아파트 매매시장에서 이전 거래보다 높은 가격에 거래되는 '상승거래' 비중이 약 60%에 달하며 한달 새 확대됐다.13일 직방이 국토교통부 아파트 실거래가 자료를 분석한 결과에 따르면 지난달 서울 아파트 매매 가운데 상승거래 비중은 57.1%로, 전월 대비 9.4%포인트(p) 늘었다.서울에서는 상승거래 비중이 50%를 넘는 자치구가 5월 5곳에 불과했지만 6월에는 강남구와 광진구를 제외한 23개 자치구로 확대됐다.자치구별 상승폭은 용산구가 17.7%p로 가장 컸고, 마포구(15.8%p), 중랑구(15.5%p), 서초구(14.6%p), 관악구(13.3%p), 영등포구(13.0%p), 금천구(12.4%p), 성동구(12.2%p)가 뒤를 이었다.특히 중랑·관악·영등포·금천구 등 비교적 중저가 아파트가 밀집한 지역에서도 상승거래 비중이 눈에 띄게 늘었다. 그동안 상대적으로 가격 상승이 제한됐던 지역까지 상승거래가 확산하면서 서울 전역으로 거래 분위기가 퍼지는 양상을 보였다.이에 수도권의 상승거래 비중은 50.1%로 전월(46.6%)보다 3.5%p 상승했다. 전국도 45.7%에서 47.3%로 1.6%p 커졌다.다만 거래량은 아직 감소한 상태다. 현재까지 신고된 서울 아파트 거래는 5월 7681건에서 6월 3105건으로 줄었다. 6월 거래는 신고 기한이 남아 있어 거래량이 추가 반영될 수 있는 만큼, 상승거래 비중 확대를 해석할 때는 거래량과 거래 구성 변화도 함께 살펴볼 필요가 있다는 분석이다.경기 역시 상승거래 비중이 확대됐다. 6월 경기의 상승거래 비중은 49.4%로 전월(46.4%)보다 3.0%p 높아졌다.증가폭이 가장 큰 지역은 과천(22.7%p)이었으며 성남시 수정구(20.1%p), 광명(13.7%p), 성남시 분당구(10.7%p), 수원시 영통구(8.8%p), 화성시 동탄구(8.6%p) 등이 뒤를 이었다.다만 동탄을 제외한 대부분 지역은 거래량이 전월보다 30~70% 감소한 가운데 상승거래 비중만 높아져 서울과 비슷한 흐름을 나타냈다. 성남과 과천, 광명은 규제지역임에도 서울 접근성과 신축 선호, 정비사업과 교통망 개선 기대 등이 복합적으로 작용한 것으로 분석됐다.반면 동탄은 거래량과 상승거래 비중이 동시에 늘어난 점이 다른 지역과 차별화됐다. 6월 거래량은 전월보다 41% 증가했고, 반도체 산업 투자 확대와 GTX-A 개통에 따른 교통 개선 기대가 거래 활성화에 영향을 미친 것으로 풀이된다.인천은 6월 상승거래 비중이 44.1%로 5월(44.2%)과 거의 비슷한 수준을 유지했다. 상승거래 비중이 절반을 넘는 지역은 없었지만 영종구는 48.2%로 전월보다 9.7%p 상승했다. 연수구(1.9%p), 서구(1.7%p), 부평구(0.7%p)는 소폭 오르는 데 그쳤다.지방은 수도권과 달리 지역별 흐름이 엇갈렸다. 지방 전체 상승거래 비중은 44.3%로 전월(44.5%)보다 0.2%p 낮아졌다.강원(46.6%, 3.5%p), 충남(44.4%, 3.3%p), 울산(46.1%, 2.7%p), 경북(46.4%, 1.6%p)은 상승거래 비중이 늘었고, 세종(39.6%)과 대전(42.4%)은 전월과 비슷한 수준을 유지했다.반면 광주·전남(44.7%, -0.2%p), 충북(45.3%, -0.4%p), 경남(44.4%, -0.6%p), 부산(44.1%, -0.8%p)은 소폭 하락했다. 대구는 3.3%p 떨어졌고, 전북(-4.6%p)과 제주(-5.6%p)는 감소폭이 상대적으로 컸다.직방은 지난달 전국 부동산 시장에서 지역별 양극화가 뚜렷했다고 분석했다. 수도권에서는 서울이 상승거래 비중 확대를 주도했지만, 거래 신고가 아직 진행 중인 만큼 실제 시장 흐름은 추가 데이터를 확인할 필요가 있다는 설명이다.아울러 6월 거래는 최근 정부의 규제 강화 이전 시장 상황이 반영된 결과라는 점도 변수다. 정부는 7월 화성 동탄과 용인 기흥, 구리 등을 투기과열지구 및 조정대상지역으로 추가 지정했으며, 세제 개편안과 부동산 공개토론회 등 후속 정책 논의도 이어질 예정이다.이에 따라 하반기 주택시장은 규제 강화와 세제 변화가 지역별 거래 흐름에 어떤 영향을 미칠지가 핵심 변수로 꼽힌다. 시장 전체가 같은 방향으로 움직이기보다는 지역과 가격대, 수요층에 따라 차별화된 흐름이 이어질 가능성이 높다는 전망이다.