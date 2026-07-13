김대헌 호반그룹 사장, 오세아니아 AI 데이터센터·전력망 시장 공략 나서

글로벌 고객사와 협력 논의, 대한전선 호주 사업 현황 점검

김대헌 호반그룹 사장, 호주 현장경영…AI 전력 인프라 시장 공략 박차 0 김대헌 호반그룹 기획총괄사장(왼쪽 네 번째)이 지난 9일(현지시각) 호주 시드니 트랜스그리드 본사에서 제니퍼 휴스 트랜스그리드 송전망 건설·투자사업 부문 총괄(왼쪽 다섯 번째)를 비롯한 관계자들과 인공지능(AI) 데이터센터 전력망 구축 프로젝트 계약 체결식을 마친 후 기념촬영을 하고 있다./호반그룹

호반그룹이 인공지능(AI) 확산과 에너지 전환으로 성장세를 보이는 오세아니아 전력 인프라 시장 공략에 속도를 낸다.호반그룹은 김대헌 기획총괄사장이 지난 6일부터 약 일주일간 호주를 방문해 글로벌 파트너 및 주요 고객사와 협력 방안을 논의하고, 대한전선 호주법인과 주요 사업 현장을 점검했다고 13일 밝혔다.이번 출장은 AI 데이터센터 확산에 따른 전력 인프라 수요 증가와 글로벌 전력망 투자 확대에 대응하기 위한 차원에서 이뤄졌다.호반그룹은 대한전선과 함께 해외 전력 인프라 시장 확대를 추진하고 있다. 김 사장은 주요 해외 거점을 직접 방문해 사업 현황을 점검하고 신규 사업 기회를 발굴하는 현장 경영을 이어가고 있다.김 사장은 호주 시드니에서 글로벌 데이터센터 개발·운영사 에어트렁크 경영진과 만나 AI 데이터센터용 전력 인프라 분야 협력 확대 방안을 협의했다. AI 데이터센터 증가에 따른 전력 설비 구축 수요와 향후 추진 예정인 사업 계획을 공유하고, 중장기 협력 가능성에 대해 의견을 나눴다.이어 호주 최대 송전 전력청인 트랜스그리드 관계자들과 만나 대한전선이 최근 수주한 AI 데이터센터 전력망 구축 사업의 추진 계획을 점검했다. 이 자리에서는 호주 전력망과 재생에너지 시장 변화에 대한 의견을 교환하고 협력 관계를 더욱 강화하기로 했다.김 사장은 대한전선 호주법인도 찾아 사업 운영 현황과 주요 프로젝트 진행 상황을 보고받았다. 오세아니아 지역의 전력 수요 확대에 대응하기 위한 시장 전략을 점검하는 한편, 사업 현장을 방문해 공정과 품질 관리 현황을 살피고 임직원들을 격려했다.김 사장은 올해 들어 해외 사업 경쟁력 강화를 위한 현장 행보를 이어오고 있다. 연초에는 대한전선 당진공장을 방문해 생산 역량과 미래 설비 투자 계획을 점검했고, 지난 5월에는 덴마크와 네덜란드를 찾아 글로벌 재생에너지 기업들과 협력 확대 방안 및 유럽 시장 전략을 논의했다. 앞으로도 주요 해외 시장을 직접 방문해 사업 추진 상황을 살피고 글로벌 파트너십을 강화해 나갈 계획이다.김 사장은 "AI 산업 성장과 에너지 전환으로 글로벌 전력 인프라 시장이 빠르게 재편되고 있다"며 "축적된 기술력과 사업 수행 경험을 바탕으로 글로벌 고객과 협력을 확대하고 미래 성장 기반을 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.오세아니아는 대한전선이 전략적으로 육성하고 있는 핵심 해외 시장이다. 대한전선은 2004년 호주에 케이블을 처음 공급한 이후 호주와 뉴질랜드에서 다양한 전력 프로젝트를 수행하며 사업 기반을 넓혀왔다. 최근 호주를 중심으로 데이터센터 투자가 확대되면서 초고압 전력망 구축 수요도 늘고 있는 만큼, 호반그룹과 대한전선은 현지 시장 공략을 더욱 강화한다는 방침이다.