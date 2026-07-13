DL건설, 총사업비 4119억원 규모 평택고덕 A-70블록 민참사업 수주

51% 지분 확보…1225가구 공공분양 단지 조성 예정

DL건설 평택고덕 A-70BL ‘그랜드 게이트’ 투시도 0 DL건설이 경기 평택 고덕국제신도시 일원에 조성 예정인 '평택고덕 A-70블록 아파트 투시도./DL건설

DL건설이 경기 평택 고덕국제신도시에 처음으로 'e편한세상' 브랜드 아파트를 선보인다.DL건설은 한국토지주택공사(LH)가 발주한 '평택고덕 A-70블록 민간참여 공공주택건설사업'의 우선협상대상자로 선정됐다고 13일 밝혔다.이번 사업은 총사업비 4119억원 규모다. DL건설은 지분 51%를 보유한 대표사로 컨소시엄에 참여했으며, 계룡건설·남광토건·제일건설·고덕종합건설·이에스아이와 함께 사업을 추진한다.사업 대상지는 6만662㎡ 규모로, 전용면적 84㎡ 단일 면적으로 구성된다. 단지는 지하 2층~지상 최고 27층, 10개 동, 총 1225가구 규모로 조성되며, 올해 12월 착공해 2029년 하반기 준공을 목표로 한다.이번 수주로 DL건설은 지난해 광명시흥 S2-4블록·S2-6블록 민간참여 공공주택건설사업에 이어 2년 연속 LH 민간참여 공공주택사업을 대표사 자격으로 따내게 됐다. 여기에 올해 부산도시공사 에코델타시티 1BL과 인천도시공사 검암 S-2블록 사업까지 포함하면 민간참여 공공주택사업 수주는 모두 네 번째다.평택고덕 A-70블록은 공공분양 방식으로 공급되며, 고덕국제신도시에서는 처음으로 e편한세상 브랜드가 적용되는 단지가 될 예정이다.단지는 모든 가구를 남향으로 배치하고 약 7350평 규모의 센트럴파크를 중심으로 공원과 주거공간이 연결되는 '파크커넥트 라이프'를 구현할 계획이다. 전 가구에서 공원 조망이 가능하도록 설계했으며, 120m에 달하는 넓은 동간 거리를 확보해 쾌적한 주거환경도 갖출 예정이다.또 주동일체형 그랜드 게이트와 통합형 중앙 커뮤니티 시설인 '딜라이트 스퀘어'를 조성해 고덕국제신도시를 대표하는 랜드마크 단지로 조성한다는 계획이다.사업지가 위치한 고덕국제신도시는 서울과 세종시를 잇는 수도권 남부 핵심 거점도시로 개발되고 있다. 전체 개발 면적은 1726만㎡이며 약 6만1000가구가 공급될 예정이다. 인근 삼성전자 평택캠퍼스를 중심으로 배후 수요가 풍부해 성장 가능성이 높은 지역으로 평가받는다.DL건설 관계자는 "이번 평택고덕 A-70블록 우선협상대상자 선정은 민참사업에서 인정받은 사업수행 역량과 e편한세상 브랜드 프리미엄을 바탕으로 한 기술력을 다시 한번 입증한 결과"라며 "앞으로도 민참사업에 적극 참여해 브랜드 가치와 입지를 지속 강화해 안정적인 수주 기반을 확대해 나가겠다"고 말했다.