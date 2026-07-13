무신사 유즈드, 고속 성장…거래액 10배 확대

6월 거래액, 서비스 론칭 첫 달 대비 약 10배 증가

판매자 30배·등록 상품 6.7배 늘며 중고 패션 생태계 확대

여름 블프 특가 흥행·오프라인 매장 시너지로 고객 유입 확대

[무신사 사진자료] 무신사 유즈드 상반기 거래액 10배 증가 0 무신사 유즈드 상반기 거래액 10배 증가./무신사

무신사의 중고 패션 서비스 '무신사 유즈드'가 올해 상반기 거래액과 이용자 수가 큰 폭으로 증가하며 국내 중고 패션 시장에서 입지를 넓히고 있다.13일 무신사는 지난달 기준 무신사 유즈드 거래액이 지난해 8월 말 서비스 출시 이후 첫 집계 월인 9월과 비교해 약 10배 증가했다고 밝혔다.서비스 성장과 함께 판매 생태계도 빠르게 확대됐다. 6월 기준 판매자 수는 론칭 초기보다 약 30배 늘었으며, 판매 중인 등록 상품 수도 같은 기간 약 6.7배 증가했다. 판매자와 상품이 동시에 늘어나면서 다양한 상품 공급과 거래가 활성화되는 선순환 구조가 형성됐다는 설명이다.지난달 진행된 '무신사 무진장 26 여름 블랙프라이데이'에서는 유즈드 상품을 대상으로 한 선착순 특가 이벤트가 높은 관심을 받았다. 전 상품을 9900원 균일가로 선보인 행사에서는 첫 상품이 오픈 11초 만에 판매됐고, 준비된 물량도 1분 만에 모두 소진됐다.정품 검수 절차를 거친 신품급 중고 상품을 합리적인 가격에 선보인 점이 소비자들의 호응을 얻으며 행사 기간 신규 고객 유입에도 긍정적인 영향을 미쳤다고 회사 측은 설명했다.오프라인 접점 확대도 성장에 힘을 보탰다. 지난 3월 문을 연 '무신사 아울렛 롯데몰 은평점'은 누적 방문객 25만 명을 돌파했으며, 매장에서 유즈드 상품을 직접 확인하고 구매할 수 있는 환경을 제공하면서 서비스 신뢰도를 높이는 데 기여했다.이용자 지표도 개선됐다. 6월 기준 일평균 방문자 수(DAU)는 서비스 초기보다 66% 증가했고, 한 달 내 재구매율도 1%포인트 상승하며 이용자 충성도가 높아지는 모습을 보였다.무신사 관계자는 "1600만명 이상의 회원을 기반으로 중고 패션 판매자와 구매자 모두 꾸준히 증가하고 있다"며 "2030 세대를 중심으로 가치 소비와 중고 패션에 대한 관심이 확대되는 만큼 유즈드 서비스 성장세도 이어질 것으로 기대한다"고 말했다.