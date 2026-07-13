농어촌 우체국서 대출 신청받는다…우본, 은행대리업 시범운영

군 단위 지역에서 8개 대출 상품 위탁 판매

"취약계층에 차별 없는 금융 접근성 제공"

우본전경 0 우정사업본부 전경./우정사업본부

우정사업본부가 은행이 없는 농어촌지역에서 시중은행 대출을 우체국 창구에서 신청하는 은행대리업을 시범 운영, 고령층과 금융 소외지역 내 서비스 접근성을 향상한다.과학기술정보통신부 우본은 고령층 및 농어촌 등 디지털 취약계층과 금융서비스 소외지역의 금융 이용 편리성 제고를 위해 4대 시중은행(국민·신한·우리·하나은행)과 우체국 은행대리업 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.우본과 4대 시중은행, 금융결제원은 시중은행이 없는 군 단위 지역 중 20개 총괄우체국에서 은행대리업(대출) 시범운영을 합의한다. 이에 따라 오는 20일부터 은행별 2개 상품씩 총 8개 신용대출 상품을 위탁 판매한다.은행대리업이 시범운영 되는 전국 20개 군 단위 지역 고객은 우체국 창구에서 4대 시중은행의 신용대출 상품 8종에 대해 해당 지역 총괄우체국에서 한 번에 대출상담을 받게 된다. 이중 대출금리, 대출한도 등 조건이 좋은 1개 상품을 비교한 후 가장 유리한 조건으로 대출을 받게 된다. 이에 따라 해당 지역 고객들의 금융 접근성이 크게 향상될 것이라는 설명이다.우체국은 대출상담, 서류작성 및 접수 등 대민창구 역할을 수행하고 대출심사, 승인, 사후관리 등은 해당 은행에서 처리한다. 다만 시행 초기 대출약정 서류를 해당 은행으로 우편 발송함에 따라 대출약정 신청 후 실행까지 이틀 이상 소요될 수 있다고 우본은 전했다.우본은 은행대리업 시범운영을 기념해 우체국별 대출심사 신청 고객 50명에게 1만원 상당의 기념품을 증정한다. 우체국별 첫 대출 약정을 한 고객에게는 10만원 상당의 감사선물을 제공할 예정이다.박인환 우정사업본부장은 "이번 업무협약을 계기로 시중은행의 점포 폐쇄로 어려움을 겪는 고령층, 농어촌 등 취약계층에 차별 없는 금융 접근성을 제공하는 우체국의 역할을 강화해 나가겠다"며 "앞으로도 국민의 공공복리 증진을 위한 상생 협력 방안을 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.