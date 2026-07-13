현대엘리베이터 임원진, 자사주 매입 행보…책임경영 강화

임원진 30여명, 총 1만4500주 취득

사진 1_현대엘리베이터 충주 스마트캠퍼스 0 현대엘리베이터 충주 스마트캠퍼스. /현대엘리베이터

현대엘리베이터 임원진이 자사주 매입에 나서며 책임 경영을 강화하고 있다.13일 금융감독원에 따르면 조재천 대표를 비롯한 30여명의 임원진 전원은 약 1만4500주의 자사주를 취득했다. 매입은 지난 6일부터 한 주간 장내 매수 방식으로 이뤄졌다.이번 자사주 취득은 책임경영을 강화하고 시장 신뢰를 회복해 주주권익을 보호하겠다는 경영진의 자발적 행보다. 현대엘리베이터는 글로벌 경기 둔화와 전방산업의 침체에도 불구하고 견조한 실적 흐름을 이어가고 있다. 이를 기반으로 주주들과 성과를 투명하게 공유하는 주주 환원정책을 적극 이행해 자본시장에서 기업가치를 정당하게 평가받겠다는 구상이다.현대엘리베이터는 세계 최초로 상용화한 고층용 모듈러 승강기 설치공법 '이노블록', 배송 로봇 연동 기술, 도심항공교통(UAM)의 핵심 인프라인 수직 격납형 버티포트 'H-PORT' 등 혁신 기술을 선보이며 중장기 성장동력을 준비하고 있다.현대엘리베이터 관계자는 "전 임원진의 자발적 자사주 매입은 회사의 중장기 성장성과 기업 가치에 대한 단단한 믿음을 행동으로 보여준 결정"이라며 "다양한 주주환원정책을 성실히 이행해 밸류업 모범 기업으로 자리매김해 나가겠다"고 밝혔다.