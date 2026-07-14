네이버 커넥트재단, 국립특수교육권과 AI 교육 콘텐츠 개발 나선다

13일 MOU 체결

[이미지] 네이버 커넥트재단, 특수교육 맞춤형 AI 콘텐츠 개발 위해 국립특수교육원과 업무협약 0 김선미 국립특수교육원 원장(왼쪽)과 공기중 네이버 커넥트재단 이사장이 업무협약식에 참석한 모습./네이버

네이버 커넥트재단은 국립특수교육원과 특수교육 분야의 AI 교육 콘텐츠 개발을 위해 협력에 나선다고 14일 밝혔다.지난 13일 국립특수교육원과 체결한 업무협약(MOU)은 커넥트재단의 AI·디지털 교육 역량을 바탕으로 특수교육 현장에 AI 기반 콘텐츠를 도입하고, 장애 학생들이 미래 기술을 체계적으로 학습할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다.양 기관은 이번 협력으로 AI·디지털 기반 특수교육용 교수·학습 자료를 개발해 교육 현장에 보급하고 특수교육 플랫폼에 맞춤형으로 구성된 AI 교육 콘텐츠를 제공할 예정이다. 또한 지속 가능한 협력 체계를 구축해 장애 학생의 기술 및 관련 교육 접근성을 단계적으로 높여 나갈 계획이다.네이버 커넥트재단은 2024년 통합학급 학생을 대상으로 장애 학생과 비장애 학생이 함께 AI 윤리에 대해 배우는 '배리어 프리' AI 교육을 진행하는 등 교육 소외계층도 함께 경험할 수 있는 다양한 프로그램을 운영하며 교육 격차 해소에 힘써왔다. 오는 8월부터는 특수교육 현장의 AI 활용 확산을 위해 현직·예비 교사 대상 프로그램을 운영할 예정이다.김선미 국립특수교육원 원장은 "이번 협약은 민간의 우수한 콘텐츠를 특수교육 지원체계와 연결하는 중요한 계기가 될 것이다"라고 말하며 "앞으로도 장애 학생의 디지털 역량 강화를 위해 적극 노력하겠다"고 밝혔다.공기중 네이버 커넥트재단 이사장은 "커넥트재단은 장애 학생과 비장애 학생 모두 새로운 기술을 쉽게 경험하며 성장할 수 있도록 다양한 파트너와 협업하고 있다"며 "AI 교육에 대한 중요도가 높아진 흐름에 발맞춰 특수교육 현장에서도 맞춤형 AI 교육이 이뤄질 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.