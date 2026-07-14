삼성SDI UPS용 배터리, 세계 최초 ‘옥내 대형 화재 테스트’ 기준 충족

글로벌 '화재 안전' 테스트 통과

"신뢰할 수 있는 솔루션 제공"

clip20260714094355 0 삼성SDI의 UPS(무정전전원장치)용 배터리./삼성SDI

삼성SDI의 UPS(무정전전원장치)용 배터리가 글로벌 인증기관의 화재 차단 테스트를 통과하며 안전성 기술을 입증받았다.14일 삼성SDI는 최근 글로벌 안전 인증기관 'UL 솔루션즈'가 주관한 옥내 대형 화재 테스트에서 평가 기준을 모두 충족했다고 밝혔다.UPS는 갑작스러운 정전이나 전압 불안정 등 전력공급 이상이 발생했을 때 배터리에 저장된 비상전력을 즉시 공급해 AI 데이터센터 등의 안정적인 가동을 보장하는 핵심 인프라 장치다.이번 테스트는 UPS 배터리 랙 내 모듈을 강제로 전소시킨 뒤에 인접한 랙이나 시스템으로 화재가 확산되는지를 검증하는 안전 시험이다. 불을 붙인 UPS용 배터리 모듈은 전소됐으나 주변 랙으로 화재 전파나 가스 배출, 폭발, 파열 등은 전혀 발생하지 않아 모든 성능 및 안전 기준 항목을 충족했다.특히 상부의 스프링클러 동작 없이 자체적으로 불이 꺼지는 것으로 나타나 기술력을 입증했다.UL 솔루션즈는 UPS에서 실제 화재가 발생했을 때 폭발이나 열 전파 위험성 등을 확인·검증하기 위해 올초 'Indoor LSFT'를 도입했는데, 삼성SDI에서 세계 최초로 이를 공식적으로 충족했다.최근 글로벌 빅테크 기업과 AI 데이터센터 사업자 등이 배터리 공급사 선정의 필수 조건으로 '화재 안전성 검증'을 제시하는 만큼 삼성SDI는 이번 테스트 결과를 근거로 글로벌 고객들에게 차별화된 안전성 경쟁력을 강조할 것이라 밝혔다.아울러 UPS용 배터리를 비롯해 삼성 배터리 박스(SBB) 등 다양한 에너지저장장치(ESS) 제품을 기반으로 인공지능 데이터센터와 전력용 ESS 시장 공략에 나설 계획이다.회사 관계자는 "이번 테스트 통과로 차별화된 안전성 기술을 인정받았다"며 "AI 데이터센터용 ESS 등 다양한 시장에서 고객들이 가장 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공할 것"이라고 말했다.