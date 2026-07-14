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에쓰오일, 창립 50주년 맞아 ‘감동의 마라톤’ 개최 후원

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이서연 기자

승인 : 2026. 07. 14. 09:44

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한국장애인재활협회에 후원금 2억5000만원 전달
장애인·비장애인 함께 달리는 화합의 마라톤…10월 4일 개최
2006~2019년 이어 6년 만에 재개…약 7000명 참가 예정
[사진1] S-OIL, 창립 50주년 기념 감동의 마라톤 개최 후원
2019년 개최된 제3회 '감동의 마라톤' 대회 현장./에쓰오일
에쓰오일이 창립 50주년을 맞아 장애인과 비장애인이 함께 달리는 '감동의 마라톤'을 다시 연다. 14년간 이어온 대표 사회공헌 프로그램을 6년 만에 재개하며 장애인에 대한 사회적 인식 개선과 지역사회 화합에 나선다는 취지다.

14일 에쓰오일은 서울 마포구 본사에서 한국장애인재활협회에 창립 50주년 기념 '감동의 마라톤' 개최를 위한 후원금 2억5000만원을 전달했다고 밝혔다.

창립 50주년 기념 '감동의 마라톤'은 국민 마라토너 이봉주 선수가 단장을 맡아 오는 10월 4일 서울 마포구 상암동 평화의광장에서 열린다. 일반인과 장애인이 함께 참가하는 행사로 약 7000명의 러너가 참여할 예정이며, 5㎞·10㎞·하프코스 등 3개 코스로 운영된다. 장애인 참가자는 무료로 참여할 수 있다.

에쓰오일은 지난 2006년부터 2019년까지 14년간 '감동의 마라톤'을 개최하며 장애인의 도전 정신과 재활 의지를 응원하고 장애인에 대한 사회적 인식 개선에 힘써왔다.

참가 신청은 오는 8월 1일부터 한 달간 '감동의 마라톤' 공식 홈페이지를 통해 접수한다.

류열 에쓰오일 사장은 "이번 '감동의 마라톤'이 장애인과 비장애인이 함께 소통하고 화합하는 뜻깊은 축제가 되기를 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 사회공헌 활동을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.
이서연 기자

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