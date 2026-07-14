포천시의회, 드론산업·경마공원 이전 등 주요 현안 점검

미래산업·관광·교육 분야 논의

주민 의견 반영·재원 확보 주문

포천시의회, 7월 정책간담회 개최(1) 0 서과석 포천시의회 의장이 13일 원탁회의실에서 열린 7월 정책간담회를 주재하고 있다./포천시의회

경기 포천시의회가 미래성장산업과 관광, 재생에너지, 교육 등 주요 정책 현안을 점검하고 사업 추진 과정에서 주민 의견 수렴과 재원 확보 방안을 주문했다.포천시의회는 13일 원탁회의실에서 시의원과 집행부 관계자들이 참석한 가운데 정책간담회를 열고 6개 분야 16건의 주요 현안을 논의했다.이날 간담회에서는 미래성장산업과 관광, 지방세입, 재생에너지, 축산·방역, 교육 분야 사업을 중심으로 추진 배경과 진행 상황, 재원 계획, 향후 추진 일정 등이 보고됐다.주요 안건으로는 과천 경마공원 이전 유치와 K-AI 국방드론산업 육성, 한탄강 트레일 러닝 대회, 재생에너지 융복합지원사업, 거점세척소독시설 개선, 우분고체연료화시설 설치, 교육혁신선도지역 지정 등이 다뤄졌다.의원들은 과천 경마공원 이전과 관련해 교통과 환경에 미칠 영향, 주민 생활 여건 변화 등을 종합적으로 검토하고 충분한 주민 의견 수렴이 필요하다고 강조했다.K-AI 드론 시험평가인증센터 구축 사업에 대해서는 국유지 보상과 매입 협의가 지연될 경우 시비 부담이 커질 가능성을 고려해 대응 방안을 마련할 것을 주문했다. 한탄강 트레일 러닝 대회는 안전관리와 환경보호 대책이 현장에서 차질 없이 이행될 수 있도록 준비를 철저히 해달라고 요청했다.재생에너지 분야에서는 융복합지원사업과 RE100 소득마을 조성사업의 대상 선정 기준을 명확히 하고 주민 안내를 강화해야 한다는 의견이 제시됐다. 축산·방역 분야에서는 영중 거점세척소독시설의 교차로 안전대책과 신북면 시설 임대 종료에 따른 방역 공백 방지 대책을 점검했으며, 우분고체연료화시설은 연료 수요처 확보와 사업성을 집중적으로 살폈다.교육 분야에서는 교육혁신선도지역 지정 추진 상황을 공유했고, 지방세입 분야에서는 체납관리단 사무공간 조성을 위한 예산 전용 계획도 함께 보고됐다.서과석 포천시의회 의장은 "정책간담회는 사업 추진 과정에서 예상되는 문제를 미리 점검하고 합리적인 정책 방향을 모색하는 자리"라며 "제시된 의견을 사업계획에 적극 반영하고 재원 확보와 관계기관 협의, 주민 의견 수렴 등 필요한 절차를 충실히 추진해 달라"고 말했다.