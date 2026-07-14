진안군 ‘트레저헌터 in 진안’ 개최…용담호 여의주 찾아 5천만원 경품 도전

8월29일~9월19일 마이산과 용담댐 일원서 개최

QR코드 찍고 여의주 찾고…참여형 관광콘텐츠 선보여

07-14 진안군, 트레저헌터 in진안 개최 0 진안군 참여형 관광이벤트 '트레저헌터 in 진안' 용담호의 잃어버린 여의주를 찾아라!' 홍보 포스터./진안군.

전북 진안군이 오는 8월 29일부터 9월 19일까지 22일간 마이산과 용담댐 일원에서 참여형 관광 이벤트 '트레저헌터 in 진안-용담호의 잃어버린 여의주를 찾아라!'를 개최한다고 14일 밝혔다.이번 행사는 용담호와 용에 얽힌 전설을 스토리텔링으로 풀어낸 체험형 관광 콘텐츠로, 관광객들이 진안의 대표 명소를 둘러보며 다양한 미션과 경품 이벤트를 즐길 수 있도록 기획됐다.대표 프로그램은 '보물 여의주 찾기'다. 참가자들은 진안군 곳곳에 숨겨진 실물 여의주(QR코드가 새겨진 코인)를 찾은 뒤 댐 로컬브랜딩 플랫폼을 통해 당첨 여부와 경품을 실시간으로 확인할 수 있다.행사에는 전설의 여의주 50개와 일반 여의주 2950개 등 총 3000개의 여의주가 준비된다. 전설의 여의주에는 1등 5000만원부터 5등 30만원까지의 경품과 일반 여의주를 찾은 참가자에게도 약 8000개의 다양한 경품이 지급될 예정이다.또 다른 프로그램인 '여의주 챌린지'는 용담댐과 마이산 일원 7개 주요 관광명소에 설치된 QR코드를 스캔하고 지역별 미션을 수행하면 추첨을 통해 다양한 경품을 제공하는 방식으로 운영된다. 참가자들은 자연스럽게 진안의 대표 관광지를 둘러보며 지역의 매력을 체험할 수 있다.이와 함께 행사 기간에는 별빛 호수마을 음악회를 비롯해 버스킹 공연과 주민 음악회, 로컬마켓 등 다양한 문화·체험 프로그램도 함께 운영돼 관광객들에게 풍성한 즐길거리를 제공할 예정이다.행사 참가를 위한 트레저헌터 패스는 7월 15일부터 구글플레이와 애플 앱스토어의 '로컬바이브(LocalVibe)' 앱을 통해 구매할 수 있다. 판매는 오는 15일부터 31일까지 얼리버드, 8월 1일부터 28일까지 사전판매, 8월 29일부터 9월 19일까지 일반판매 순으로 진행된다.패스는 개인권과 커플권, 가족권으로 구성되며, 판매 기간별 총 60만 장(기간별 20만 장) 한정 판매된다. 패스 구매자는 마이산 입장 할인과 홍삼스파 할인, 지역 상점 할인쿠폰 및 기념품 등 지역 체험 혜택을 받을 수 있으며, 보물찾기와 각종 미션에도 참여할 수 있다.진안군은 한국수자원공사(K-water) 등 관계기관과 협력해 프로그램 운영과 안전관리, 방문객 편의시설, 부대행사 등을 준비하고 있다.전춘성 진안군수는 "트레저헌터 in 진안은 진안의 아름다운 자연과 관광자원을 흥미로운 스토리와 접목한 새로운 관광 콘텐츠"라며 "전북도민체육대회와 진안홍삼축제와 연계해 더 많은 관광객이 진안을 찾고 지역경제에도 활력을 불어넣는 대표 관광이벤트가 될 수 있도록 철저히 준비하겠다"고 말했다.