닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

정치 청와대

李대통령 “촉법소년 1살 하향, 너무 미약”…추가 의견수렴 지시

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260714010005083

글자크기

닫기

박영훈 기자

승인 : 2026. 07. 14. 11:17

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

발언하는 이재명 대통령<YONHAP NO-2778>
이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다./연합뉴스
이재명 대통령은 14일 촉법소년 연령을 강력범죄 한정으로 1살 낮추자는 의견에 대해 "너무 미약하지 않느냐는 생각이 든다"며 국민 의견을 추가로 수렴하라고 지시했다.

이 대통령은 이날 오전 청와대에서 주재한 제30회 국무회의에서 촉법소년 연령 하향 관련 숙의 결과를 보고받은 뒤 이같이 말했다.

원민경 성평등가족부 장관은 국무회의에서 "강력·중대·반복 범죄에 한해 촉법소년 연령을 하향하자는 의견이 가장 많았다"고 보고했다. 연령 하향 범위와 관련해서는 현행 14세 미만에서 13세 미만으로 1살 낮추자는 의견이 우세했다는 숙의 결과도 전달했다.

이에 이 대통령은 "그건 너무 미약하지 않느냐는 생각이 든다"며 "전 세계적으로 12세 미만으로 하는 경우도 꽤 많지 않나"라고 지적했다.

이 대통령은 촉법소년 제도에 대한 국민 인식과 실제 제도 운용 사이에 차이가 있다는 점도 짚었다.

이 대통령은 현행법상 촉법소년에 대해서도 "최대 2년의 소년원 송치가 가능한데 처벌이 불가능한 것으로 아는 국민이 많다"고 지적했다.

그러면서 "오늘 최종결정을 하지 말고, 이 논의를 기반으로 다시 현장 의견, 우리 국민들의 의견을 수렴하라"고 주문했다.

이 대통령은 아울러 "부분적으로 낮출 건지 전면적으로 낮출 건지, 1년 낮출 건지 2년 낮출 건지 다시 토론해보고 국민 의견 수렴을 하라"고 밝혔다.

촉법소년은 형벌 법령에 저촉되는 행위를 한 만 10세 이상 14세 미만 소년을 뜻한다. 형사처벌 대신 보호처분 대상이 되지만, 사안에 따라 소년원 송치 등 처분이 가능하다.

한편 이날 회의에서는 소년원 송치 기록 유지 여부도 논의됐다. 이 대통령은 이 과정에서 "그래서 '이재명 소년원' 얘기가 나온 거구나"라고 했다.
박영훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기