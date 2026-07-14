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경상국립대·UNIST·KAI 손잡았다…우주항공·AI 공동연구소 설립

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창원 허균 기자

승인 : 2026. 07. 14. 14:13

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교육부 패키지 지원대학 선정 지원
업무협약식+단체사진
경상국립대 가좌캠퍼스에서 14일 '우주항공·방산 및 AI 핵심기술 공동연구소' 설립 협약식 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. / 경남도
경상국립대와 울산과학기술원(UNIST), 한국항공우주산업(KAI)이 우주항공·방산과 인공지능(AI) 분야 공동연구와 전문인력 양성을 위해 협력한다.

경상국립대는 14일 가좌캠퍼스에서 UNIST, KAI와 '우주항공·방산 및 AI 핵심기술 공동연구소' 설립·운영을 위한 업무협약을 체결했다.

세 기관은 이번 협약을 통해 우주항공·방산과 AI 핵심기술 공동연구를 비롯해 전문인력 양성, 연구성과의 산업 현장 확산 등에 협력하기로 했다.

공동연구소는 경상국립대의 우주항공·방산 연구 역량과 UNIST의 AI 원천기술, KAI의 산업 현장 경험을 연계하는 연구 플랫폼 역할을 맡게 된다. 이를 통해 경남 항공우주 제조 생태계의 경쟁력을 높이고, 울산과 경남을 연결하는 첨단 연구개발(R&D) 네트워크를 구축해 부·울·경 우주항공·방산 협력 기반도 확대할 계획이다.

향후 세 기관은 국가 연구개발(R&D) 과제 공동 수행과 연구인력 교류, 연구 인프라 공동 활용 등을 추진한다. 학위·비학위 교육과정을 통해 AI와 우주항공·방산 기술을 융합한 실무형 인재 양성에도 협력할 방침이다.

경남도는 이번 협력이 경상국립대의 연구 경쟁력을 높여 교육부의 '성장엔진 연계 지역인재양성 패키지 지원대학' 선정에도 긍정적인 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

하정수 도 대학협력과장은 "이번 협약이 경상국립대의 연구 역량을 한층 높이는 계기가 될 것으로 기대한다"며 "교육부 지원대학에 최종 선정될 수 있도록 필요한 지원을 이어가겠다"고 말했다.
허균 기자

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