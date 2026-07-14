전북도, 한솔케미칼·동원로엑스와 1770억원 투자협약…첨단산업·물류 경쟁력 강화

한솔케미칼, 완주산단에 반도체용 소재 제조시설 확충

동원로엑스, 김제산단에 전북권 물류 허브시설 구축

2026-07-14 ㈜한솔케미칼, 동원로엑스㈜ 투자협약식-6 0 이원택 전북지사가 14일 유희태 완주군수, 정성주 김제시장이 참석한 가운데 한장안 ㈜한솔케미칼 대표, 박성순 동원로엑스㈜ 대표와 1770억원 규모 투자협약을 체결 한 후 관계자들이 기념사진을 찍고 있다./전북자치도.

전북특별자치도가 첨단산업과 물류 분야 대규모 투자 유치에 성공하며 지역경제 활성화에 속도를 낸다.전북자치도는 14일 도청에서 ㈜한솔케미칼, 동원로엑스㈜와 총 1770억원 규모의 투자협약을 체결했다고 밝혔다.협약식에는 이원택 전북특별자치도지사를 비롯해 유희태 완주군수, 정성주 김제시장, 한장안 ㈜한솔케미칼 대표와 박성순 동원로엑스㈜ 대표 등이 참석했다.이번 협약은 민선 9기 출범 이후 첫 투자유치 성과로 지역경제 활성화의 출발점이 될 것으로 기대된다.먼저 ㈜한솔케미칼은 완주일반산업단지 내 기존 사업장에 1000억원을 투자해 반도체용 핵심소재 제조시설과 첨단 연구시설을 확충한다. 정부의 반도체 등 첨단산업 육성 정책과 주요 고객사의 수요 확대에 선제적으로 대응하기 위한 투자로, 연구개발(R&D)부터 생산까지 아우르는 첨단 반도체 소재 거점으로 기능을 강화할 계획이다.동원로엑스㈜는 김제 지평선일반산업단지에 770억원을 투자해 첨단 물류센터를 신설한다. 이번 투자는 기존 전남권 물류 기능 일부를 김제로 이전해 전북권 물류 허브를 구축하기 위한 것이다.물류시설이 구축되면 지역 제조·식품기업의 물류 효율성이 높아지고 물류비 절감과 산업단지 경쟁력 강화에도 도움이 될 것으로 기대된다.이번 투자로 두 기업은 총 1770억원을 투자하고 직접고용 40명을 창출할 계획이며, 동원로엑스㈜는 105명의 간접고용 효과도 기대하고 있다.이원택 전북자치도지사는 "오늘 협약은 민선 9기 출범 이후 '도민이 체감하는 성장'을 실현하기 위한 의미 있는 출발점"이라며 "앞으로도 기업하기 좋은 투자환경 조성과 규제 혁신, 맞춤형 지원을 통해 도민들이 일상에서 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.