인천 쿠팡물류센터 화재 밤 11시 초진 전망…지상·공중 연계 진화작업

“건물 붕괴 염려 없어…화재 차단이 중요”

진화 작업 계속되는 인천 쿠팡 물류센터 0 19일 이틀째 화재가 이어지고 있는 인천 서해구 석남동 쿠팡32물류센터에서 소방관들이 진화 작업을 하고 있다. /연합뉴스

인천 쿠팡 물류센터 화재 진압에 나선 소방 당국이 오늘 오후 11시쯤 초기 진화에 성공할 수 있을 것으로 전망했다.허석경 인천서부소방서 서장은 19일 화재 현장 앞 브리핑에서 여러 부가적인 요인들이 때문에 진화 시점을 정확하게 측정하긴 어렵다면서도 "오늘 오전 7시 기준으로 16시간 이후 시점(오후 11시)을 개략적으로 잡았다"고 말했다.소방 당국은 소방 헬기와 굴절차 등 여러 장비를 동원해 공중과 지상에서 동시에 진화 작업을 벌이고 있다. 이날 오전 3시 14분께부터는 방수량을 높이는 '대용량 포방사시스템'을 가동해 주불 진화 작업을 진행하고 있다.전재인 인천서부소방서 재난대응과장은 "화재가 발생한 물류센터는 3단 선반(랙) 구조의 대형 창고로 다량의 가연물이 적재돼 있고, 고온의 농연으로 인해 내부 시야 확보와 대원 진입에 극심한 어려움이 있다"며 "인천 고가·굴절차 4대와 다른 시·도 지원 장비 24대를 포함한 28대의 특수차량을 건물 주변에 배치해 상층부 방수 작전을 전개하고 있다. 공중에서는 소방헬기를 동원해 7층으로 연소 확대된 부분에 집중 방수를 실시하고 있다"고 설명했다.당국은 다만 일각에서 제기된 건물 붕괴 위험 우려로 인한 대피 명령 보도에 대해서는 선을 그었다. 허석경 서장은 "과다하게 보도된 사례"라며 "화재가 커지다 보니 대피하라는 지시였는데, 화재 성상에 따라 늘 있는 일이다. 비상탈출 상황은 아니었다"고 했다. 브리핑 현장에 참석한 곽동삼 한국건축구조기술사회 회장은 "현재 건물 붕괴 염려는 없고 가능한 한 빨리 화재가 더 번지는 걸 차단하는 게 중요하다"고 했다.이번 화재는 지난 18일 오전 6시 54분께 인천 서해구 석남동 쿠팡물류센터에서 발생했다. 지상 8층 규모 연면적 29만9000㎡의 물류센터 6층에서 시작된 불이 7층까지 번진 상태다. 소방 당국은 국가소방동원령을 발령하고 장비 221대와 소방관·경찰관 등 인력 575명을 투입해 이틀째 진화 작업을 진행하고 있다.