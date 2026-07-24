김덕호 식품진흥원 이사장 “K-푸드 지속 성장 위해 민간 생태계·지식재산 강화해야”

한국식품저장유통학회서 식품산업 혁신 3대 전략 발표

[사진] 김덕호 식품진흥원 이사장이 기조연설을 진행하고 있다 0 김덕호 식품진흥원 이사장이 기조연설을 진행하고 있다./식품진힝원

한국식품산업클러스터진흥원 김덕호 이사장이 K-푸드의 지속 가능한 성장을 위해 민간 중심 산업 생태계 조성과 지식재산 보호 체계 구축이 필요하다고 강조했다.김 이사장은 23일 경주화백컨벤션센터에서 열린 '2026년 한국식품저장유통학회 학술대회'에서 'K-푸드 산업의 지속 가능한 성장을 위한 혁신 전략'을 주제로 발표하며 K-푸드 산업의 경쟁력 강화를 위한 3대 혁신 방향을 제시했다.그는 "K-푸드가 세계시장에서 지속적으로 성장하기 위해서는 개별 기업이나 제품 지원을 넘어 유망기업을 발굴·육성하고, 기업의 아이디어와 기술을 보호할 수 있는 산업 생태계가 마련돼야 한다"고 말했다.이를 위해 △K-푸드 민간기획사 육성 △식품 저작권 체계 정립 △지역클러스터 육성을 핵심 과제로 제안했다.김 이사장은 "우수한 제품을 만드는 것뿐 아니라 성장 가능성이 높은 기업을 발굴하고, 지식재산을 체계적으로 보호하며, 지역 산업 역량을 연결하는 기반이 함께 구축돼야 한다"며 "기업과 지역이 함께 성장하는 산업 생태계를 만들어야 K-푸드의 지속 가능한 경쟁력을 확보할 수 있다"고 강조했다.한편 식품진흥원은 국가식품클러스터를 중심으로 식품기업의 연구개발과 시제품 제작, 품질·안전 분석, 사업화, 투자유치, 해외시장 진출 등을 지원하며 기업의 성장 단계별 지원체계를 운영하고 있다.