국힘 지도부, ‘상임위 불만 멱살잡이’ 사태에 엄정 대응 예고

"폭력은 결코 정당화될 수 없어…당원과 국민께 송구"

정점식, 원내대책회의 불참…"원내대표 권위 멱살로 귀결"

"與도 합수본 강제수사 받아야…국힘만 당사 압수수색해"

원내대표 빠진 국민의힘 원내대책회의 입장<YONHAP NO-2721> 0 국민의힘 정희용 사무총장(오른쪽)과 김승수 원내운영수석부대표가 24일 국회에서 열린 원내대책회의에 입장하고 있다. 정점식 원내대표는 이날 회의에 불참했다. /연합

국민의힘 지도부가 24일 국회 후반기 상임위원회 배정을 두고 일부 의원이 원내지도부의 멱살을 잡는 등 물리적 충돌이 빚어진 데 대해 "폭력은 결코 정당화될 수 없다"고 엄정 대응을 예고했다. 이와 관련 원내대표실은 "원내대표의 권위가 멱살로 귀결되는 상황을 모두 지켜보셨을 것"이라며 정점식 원내대표의 회의 불참 소식을 전했다.정희용 국민의힘 사무총장은 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 "어제(23일) 국민들께 부끄럽고 한편으로 동료 의원으로서도 참담한 일이 발생했다"며 "당원과 국민 여러분께 실망을 안겨 드려 진심으로 송구하다"고 밝혔다.앞서 대안과미래 소속 권영진 의원은 전날 오후 본회의가 끝난 뒤 정 원내대표 등을 찾아 상임위 배정에 불만을 표하며 멱살을 잡는 등 강하게 항의한 것으로 알려졌다.정 총장은 "상임위 배정에 불만을 품은 (권영진)의원이 항의하는 과정에서 한 의원은 급기야 정 원내대표 멱살을 잡았고, 이를 말리던 (송언석)전임 원내대표의 멱살까지 잡는 일이 있었다고 한다"고 말했다.이어 "지금 이 순간에도 당원들께서는 훼손된 참정권을 되찾기 위해 거리와 현장에서 싸우고 있다"며 "이때 우리 당은 당의 품격과 질서를 무너뜨리는 부끄러운 모습을 보였다"고 했다.그러면서 "이번 사태를 엄중하게 받아들이겠다"며 "이런 일이 다시 반복되지 않도록 당의 명예와 품위를 훼손하는 행위에 대해서는 엄정하고 단호하게 대처하겠다"고 거듭 강조했다.국민의힘 사무처 노동조합도 이날 성명서에서 권영진 의원을 향해 "국민의힘에서 치열한 이견과 항의는 있을 수 있으나 물리력을 행사하는 폭력은 어떠한 이유로도 정당화될 수 없다"면서 "자신의 잘못을 깊이 성찰하고, 열 번이라도 국민과 당원에게 사죄해야 한다"고 촉구했다.특히 "상임위 배정에 대한 이견이 있었다면 대화와 당내 절차로 해결했어야 한다"며 "자신의 뜻이 받아들여지지 않았다는 이유로 원내대표의 멱살을 잡는 것은 책임 있는 국회의원의 자세가 아니다"라고 말했다.이에 권영진 의원은 이날 오전 당내 의원들에게 '사과와반성'이라는 제목의 메시지를 보내 "이유여하 불문 무조건 저의 부족함"이라며 "저의 불찰과 잘못을 깊이 반성하고 사과드린다"고 밝혔다. 이어 "또 이 사실을 접하고 실망과 참담함을 느끼셨을 동료의원님들과 당원 동지들, 국민들께도 깊이 사과드린다"고 고개를 숙였다.한편 정 총장은 더불어민주당 역시 신천지 정치 개입 의혹과 관련해 강제수사를 받아야 한다고 촉구했다.그는 "민주당 의원도 신천지가 민주당을 '파란 리본'이라고 부르며 조직적인 입당과 중복 가입을 했다는 제보를 공개했다"며 "검·경 합동수사본부는 국민의힘에 대해 당사를 압수수색하는 등 강제수사를 진행했지만 민주당 전당대회 개입 의혹에는 침묵하고 있다"고 지적했다.아울러 "민주당에 대해서는 법 앞에 누구도 예외가 없다는 원칙에 따라 즉각적이고 엄정한 수사에 나서야 한다"고 강조했다.