현대차그룹, 북한배경 학생 지원 확대…여명학교 신축·장학 후원

24일 강서구 여명학교서 협약식 개최

통일부·서울교육청 등과 인프라 구축

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현대자동차그룹이 북한 배경 학생들의 안정적인 교육 환경 조성과 사회 정착을 지원하기 위해 대안학교인 여명학교 신축을 후원한다. 또 재학부터 졸업 이후까지 이어지는 맞춤형 교육 프로그램을 운영한다.현대차그룹은 24일 서울 강서구 여명학교에서 통일부, 서울시교육청 등과 '여명학교 교사 건립을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.협약식에는 성김 현대차그룹 사장과 정동영 통일부 장관, 정근식 서울시교육감, 이문식 여명학교 이사장, 한정애 국회의원(강서구병), 진교훈 강서구청장 등이 참석했다.이번 협약은 북한 배경 학생들이 안정적인 교육 환경에서 학업을 이어가고 우리 사회의 구성원으로 성장할 수 있도록 민·관이 협력 체계를 구축했다는 데 의미가 있다.2004년 서울 봉천동에서 문을 연 여명학교는 2010년 중·고등학교 학력을 인정받은 대안학교다. 하지만 학교 부지와 공간이 협소해 교육 환경 개선 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.2023년부터는 강서구 염강초등학교 폐교 부지를 임시로 사용하고 있으나, 사용 기한이 내년 2월 종료될 예정으로 새로운 교사(校舍) 마련이 시급한 상황이었다.현대차그룹은 이번 협약을 계기로 교육 사각지대에 놓인 북한 배경 청소년 지원에도 사회공헌 활동을 확대하게 됐다.협약에 따라 서울시교육청은 현재 학교가 사용 중인 염강초 폐교 부지를 신축 부지로 무상 제공하고, 통일부는 행정 절차와 제도 개선을 지원한다. 여명학교는 학교 건립과 운영을 맡아 안정적인 교육 환경 조성에 나선다.현대차그룹은 신축 교사 건립을 위한 기금을 후원하는 한편, 학생들의 학업과 진로 설계를 위한 교육 지원도 함께 추진한다.우선 교육 사회공헌 프로그램인 'H-점프스쿨'을 통해 대학생 멘토 20명을 투입해 영어·수학·과학 등 주요 과목의 수준별 학습 지도를 매주 진행한다. 겨울방학 진로 탐색 프로그램과 직무 특강을 운영하고, 졸업생 선배들과의 멘토링 네트워크도 구축해 진로 상담과 정서적 지원을 강화할 계획이다.대학 진학을 희망하는 학생들에게는 현대차 정몽구재단의 장학 프로그램인 '히어로즈 스칼러십'과 연계한 장학 지원도 제공한다. 재학 중 학습 지원부터 졸업 이후 장학금과 진로 지원까지 이어지는 교육 체계를 구축하겠다는 구상이다.성김 현대차그룹 사장은 "새롭게 조성될 교육 공간이 학생들이 더 큰 꿈을 품고 미래를 설계하는 희망의 터전이 되길 바란다"며 "모든 아이들이 자신의 잠재력을 마음껏 펼칠 수 있는 포용적 사회를 만들기 위해 관계 기관과 지속적으로 협력해 나가겠다"고 말했다.