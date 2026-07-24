닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 대기업

현대차그룹, 북한배경 학생 지원 확대…여명학교 신축·장학 후원

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260724010008889

글자크기

닫기

김정규 기자

승인 : 2026. 07. 24. 11:30

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

24일 강서구 여명학교서 협약식 개최
통일부·서울교육청 등과 인프라 구축
0
현대자동차그룹이 북한 배경 학생들의 안정적인 교육 환경 조성과 사회 정착을 지원하기 위해 대안학교인 여명학교 신축을 후원한다. 또 재학부터 졸업 이후까지 이어지는 맞춤형 교육 프로그램을 운영한다.

현대차그룹은 24일 서울 강서구 여명학교에서 통일부, 서울시교육청 등과 '여명학교 교사 건립을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

협약식에는 성김 현대차그룹 사장과 정동영 통일부 장관, 정근식 서울시교육감, 이문식 여명학교 이사장, 한정애 국회의원(강서구병), 진교훈 강서구청장 등이 참석했다.

이번 협약은 북한 배경 학생들이 안정적인 교육 환경에서 학업을 이어가고 우리 사회의 구성원으로 성장할 수 있도록 민·관이 협력 체계를 구축했다는 데 의미가 있다.

2004년 서울 봉천동에서 문을 연 여명학교는 2010년 중·고등학교 학력을 인정받은 대안학교다. 하지만 학교 부지와 공간이 협소해 교육 환경 개선 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

2023년부터는 강서구 염강초등학교 폐교 부지를 임시로 사용하고 있으나, 사용 기한이 내년 2월 종료될 예정으로 새로운 교사(校舍) 마련이 시급한 상황이었다.

현대차그룹은 이번 협약을 계기로 교육 사각지대에 놓인 북한 배경 청소년 지원에도 사회공헌 활동을 확대하게 됐다.

협약에 따라 서울시교육청은 현재 학교가 사용 중인 염강초 폐교 부지를 신축 부지로 무상 제공하고, 통일부는 행정 절차와 제도 개선을 지원한다. 여명학교는 학교 건립과 운영을 맡아 안정적인 교육 환경 조성에 나선다.

현대차그룹은 신축 교사 건립을 위한 기금을 후원하는 한편, 학생들의 학업과 진로 설계를 위한 교육 지원도 함께 추진한다.

우선 교육 사회공헌 프로그램인 'H-점프스쿨'을 통해 대학생 멘토 20명을 투입해 영어·수학·과학 등 주요 과목의 수준별 학습 지도를 매주 진행한다. 겨울방학 진로 탐색 프로그램과 직무 특강을 운영하고, 졸업생 선배들과의 멘토링 네트워크도 구축해 진로 상담과 정서적 지원을 강화할 계획이다.

대학 진학을 희망하는 학생들에게는 현대차 정몽구재단의 장학 프로그램인 '히어로즈 스칼러십'과 연계한 장학 지원도 제공한다. 재학 중 학습 지원부터 졸업 이후 장학금과 진로 지원까지 이어지는 교육 체계를 구축하겠다는 구상이다.

성김 현대차그룹 사장은 "새롭게 조성될 교육 공간이 학생들이 더 큰 꿈을 품고 미래를 설계하는 희망의 터전이 되길 바란다"며 "모든 아이들이 자신의 잠재력을 마음껏 펼칠 수 있는 포용적 사회를 만들기 위해 관계 기관과 지속적으로 협력해 나가겠다"고 말했다.
김정규 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기