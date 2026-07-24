HD한국조선, 지멘스와 ‘AI 조선소’ 구축 협력…“미래 선박 시장 주도”

설계·생산·유지보수 데이터 연결

'가상 조선소' 디지털 공간에 구현

시뮬레이션 통한 생산 효율 제고

HD현대는 현지시간 23일(목) 미국 워싱턴에서 진행된 한·미 조선협력센터(KUSPC) 개소식 행사에서 글로벌 엔지니어링 기업 지멘스와 ‘차세대 마린 플랫폼’ 도입을 위한 본계약을 체결했 0 김정관 산업통상부 장관(왼쪽부터) 김형관 HD한국조선해양 대표, 토니 헤멀건 지멘스 대표, 하워드 러트닉 美 상무부 장관이 23일(현지시간) 미국 워싱턴에서 진행된 한·미 조선협력센터(KUSPC) 개소식 행사에서 기념사진을 찍고 있다. 이날 HD한국조선해양은 글로벌 엔지니어링 기업 지멘스와 '차세대 마린 플랫폼' 도입을 위한 본계약을 체결했다./HD현대

HD한국조선해양이 인공지능(AI)과 디지털 기술을 활용해 미래형 조선소 구축에 나선다. 지멘스 등 글로벌 엔지니어링 기업과 파트너십을 구축하고, 선박 설계부터 생산·유지보수까지 전 과정을 하나의 데이터로 연결하는 단일 테이터 플랫폼을 개발하겠다는 목표다.24일 HD현대 조선 부문 중간지주사인 HD한국조선해양은 23일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.에서 글로벌 엔지니어링 기업 지멘스 디지털 인더스트리 소프트웨어와 '차세대 마린 플랫폼' 도입을 위한 본계약을 체결했다고 밝혔다.이날 체결식에는 김형관 HD한국조선해양 대표와 토니 헤멀건 지멘스 디지털 인더스트리 소프트웨어 대표 등 양사 경영진이 참석했다.HD현대는 2억 건 이상의 조선·해양 분야 데이터베이스를 보유한 것으로 알려졌다. 회사는 이를 기반으로 AI를 접목한 지능형 스마트 조선소를 구축해 미래 선박 시장을 주도하겠다는 포부다.차세대 마린 플랫폼은 선박 설계와 생산, 공급망 관리, 품질관리, 유지보수 등 건조 전 과정에서 발생하는 정보를 하나의 3차원(3D) 데이터로 통합하는 시스템이다. 각 공정에서 동일한 정보를 실시간으로 공유할 수 있도록 하는 것이 핵심이다.HD한국조선해양은 실제 조선소와 동일한 환경을 디지털 공간에 구현한 '가상 조선소'도 구축한다. 선박 건조에 앞서 작업 공정과 설비 운영을 가상으로 시뮬레이션해 문제점을 미리 파악하고 생산 효율을 높인다는 구상이다.장기적으로는 로봇과 자율 생산설비가 현장 상황을 스스로 판단해 작업하는 '피지컬 AI 조선소'로 발전시킬 계획이다. 설계부터 생산, 물류, 검사, 시운전에 이르는 전 공정을 디지털 환경으로 연결해 자율 제조 체계를 구축하는 것이 목표다.토니 헤멀건 대표는 "지멘스의 산업용 AI·디지털 트윈 기술과 HD현대의 조선소 운영 역량을 결합해 조선업 혁신을 위한 표준 모델을 만들겠다"며 "선박 생산성과 품질, 작업 효율을 높이고 글로벌 조선업 경쟁력 강화에도 기여할 것"이라고 말했다.김형관 대표는 "AI는 생산성을 높이는 도구를 넘어 조선산업의 운영 방식 자체를 바꾸는 기술"이라며 "AI와 디지털 기술을 결합한 미래 스마트 조선소를 구축해 조선산업의 새로운 표준을 제시하겠다"고 밝혔다.HD현대는 지난해 10월 정기선 회장 취임 이후 그룹의 AI 기술 개발을 총괄하는 전담 조직을 대표이사 직속으로 격상하는 등 AI 역량 강화에 속도를 내고 있다. 초대 AIX추진실장에는 김형관 대표가 선임됐다.