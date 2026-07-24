“하수 뚫고 나온 마약 31종”…식약처, 신종 마약 확산에 유흥가 표적 조사

할로윈데이 유흥가 하수 떴더니 '클럽마약'

특정 시기 마약 소비 늘어…식약처 "수사기관 신속 공조"

식약처, 하수 잔류 불법 마약류 31종 확인<YONHAP NO-2904> 0 채규한 식품의약품안전처 마약안전기획관이 24일 청주 오송 식약처에서 하수 시료를 채취·분석한 2025년 불법 마약류 사용 실태조사 결과를 발표하고 있다./연합

지난해 전국 하수처리장 등 마약 검출 검사 결과 젊은 층이 유흥업소 등에서 사용하는 것으로 알려진 합성대마 종류가 가장 많았다. 필로폰도 2020년부터 6년 연속 검출됐다. 식품의약품안전처는 올해 마약류 사용실태 조사 사업에 마약류 사용가능성이 높은 유흥업소 등 주변 지역을 추가하고 분석방법도 확대 발전시킬 계획이다.24일 식약처가 하수처리장, 상위배수분구, 인구 밀집지역에서 하수 시료를 채취·분석한 '2025년 불법 마약류 사용 실태조사 결과'에 따르면 총 31종의 불법 마약류와 졸피뎀 등 25종의 의료용 마약류가 검출됐다. 동시에 분석할 수 있는 마약류 종류를 15~22종에서 지난해 243종으로 대폭 확대한 것도 영향을 미쳤다고 식약처는 분석했다.이 중 '합성대마'로 불리는 합성칸나비노이드 계열이 21종으로 가장 많이 검출됐다. 하수처리장, 상위배수분구, 인구밀집지역에서 모두 확인됐다. 최근 대검찰청 '2024마약류 범죄백서'에서 드러난 사용 실태가 나타난 것이다.또한 케타민도 지난 3년간 조사에 이어 2025년에도 하수처리장과 인구밀집지역에서 검출됐는데, 이는 최근 불법 대량밀수 적발 사례와도 맥을 같이 한다. 실제로 밀수된 케타민이 국내로 흘러 들어와 유통되고 투약된 사실이 하수 조사 결과로 드러난 것이다.'필로폰'으로 알려진 메트암페타민은 이번 조사에서도 하수처리장, 상위배수분구, 인구밀집지역에서 모두 검출돼 전국적으로 사용되고 있음이 확인됐다. 하수처리장의 검출량을 기준으로 한 전국 평균 사용추정량은 85mg/day/1000명으로 나타났다. 이는 1만명 당 1명이 사용하는 것으로 풀이된다.식의약 당국은 유흥시설 등 주변으로 조사 범위를 넓히고 있다. 할로윈 데이 심야·새벽에 인구가 밀집되는 유흥시설 인근 하수를 채취해 조사한 결과, 하수처리장 및 상위배수분구에서는 검출되지 않았던 코카인, MDMA(엑스터시), 케타민 등 이른바 클럽 마약류 등 8종이 검출됐다. 식약처는 "동일한 지역을 평소 주말에 추가 조사한 결과에서는 클럽 마약류 등 4종이 검출돼 특정 시기에 따라 검출되는 마약류에 차이가 있었다"고 설명했다.채규한 식약처 마약안전기획관은 지난 조사와 같이 외국인 밀집 지역에서 많이 검출됐냐는 질문에 "서울, 인천, 울산 등이 상대적으로 높은 농도로 나타났는데, 그것들은 사실 유사한 경향을 띤다고 할 수 있다"고 말했다.식약처 관계자는 "조사결과 불법 마약류가 확인되는 경우 단속 등에 활용하도록 관할 수사기관 및 지방정부에 신속하게 정보를 제공할 예정"이라고 밝혔다.