소진공, 소상공인 경제지표 ‘S-GDP’ 구축…객관적 측정 길 열리나

소상공인 생산 및 부가가치 체계적 측정

국가통계 정합성·정책 활용 방안 논의

엄궁농산물도매시장 사랑의 수박 나눔<YONHAP NO-3037> 0 24일 부산 사상구 엄궁농산물도매시장 관리사업소에서 열린 '2026년 시원한 여름나기 수박 나눔 행사'에서 농산물도매시장 유통종사자와 자원봉사자들이 지역 소외계층에 전달할 수박을 차량에 옮겨 싣고 있다. /연합

소상공인시장진흥공단이 소상공인 총생산지표를 구축해 소상공인의 경제적 가치를 객관적으로 측정할 수 있는 기반과 향후 정책 수립과 평가에 활용 가능한 연구 체계를 마련한다.소진공은 24일 오후 서울 마포 드림스퀘어에서 '소상공인 경제적 가치 측정 체계 구축 전문가 자문단'을 발족하고, 소상공인 총생산지표(S-GDP) 구축 연구를 본격 추진한다고 24일 밝혔다.가칭 소상공인 총생산지표(S-GDP)는 소상공인이 국가경제에서 창출하는 생산과 부가가치를 국민계정체계(SNA)에 기반해 체계적으로 측정하기 위한 연구이다. 국민계정체계는 국민경제의 순환과 변동을 체계적으로 기록한 회계체계로 유엔 등 국제기구가 권고하는 국민계정 통계의 작성 기준이다.이번 자문단에는 한국은행, 국가데이터처, 한국개발연구원(KDI), 한국경제학회, 한국응용경제학회 등 관계기관 및 학계 전문가들이 참여한다. 이날 회의에서는 그간의 연구 성과 공유, 개념 및 측정 방법, 국가통계와의 정합성, 정책 활용 방안 등을 논의할 예정이다.이번 자문단 출범은 인태연 이사장이 취임 100일 기자간담회에서 발표한 '소상공인 가치동행 프로젝트'의 실행 과제 가운데 하나다.소진공은 소상공인을 단순한 지원 대상이 아닌 '경제의 주체'로 재정립하고, 경제적·사회적·문화적 가치와 생태계 가치를 체계적으로 발굴·확산하겠다는 정책 방향을 제시했다.이번 연구는 소상공인 생태계 가치를 구성하는 다양한 요소 가운데 경제적 가치를 객관적으로 측정하기 위한 첫 번째 과제로 추진된다.그동안 소진공은 소상공인정책연구소를 중심으로 '경제적 가치 측정 체계 구축'을 위한 연구를 수행해 왔다.이번 자문단 출범을 계기로 지금까지 수행한 연구를 고도화하고, 전문가 의견을 반영하여 연구의 객관성과 정책 활용성을 높여 나갈 계획이다. 또 사회적 가치와 문화적 가치 등 소상공인 생태계 전반의 가치 연구를 단계적으로 확대해 나가기로 했다.인태연 소진공 이사장은 "소상공인은 우리 경제와 지역 사회를 움직이는 하나의 생태계"라며 "한국 경제를 누가 생산하고 있는지를 데이터로 보여주고, 소상공인이 창출하는 경제적 가치를 객관적으로 측정해 국민이 체감할 수 있는 정책 기반을 마련해 나가겠다"라고 말했다.