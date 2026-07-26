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충남도, 202조원 첨단산업 투자 지원 TF 출범…기업 맞춤형 ‘초고속 지원’

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최정현 기자

승인 : 2026. 07. 26. 08:51

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도 14개 부서·3개 시군·투자기업·공기업 협력체계 구축
충남 첨단전략산업 대도약 TF
충남도가 '충남 첨단전략산업 대도약 전담조직' 1차 회의를 진행하고 있다./충남도
충남도가 202조원 규모의 첨단산업 투자 계획을 뒷받침하기 위해 전담조직(TF)을 출범시키고 기업 투자 전 과정을 지원하는 종합 지원체계 구축에 나섰다.

충남도는 도내 첨단산업 투자의 신속한 추진을 위해 '충남 첨단전략산업 대도약 전담조직(TF)'을 구성하고 지난 24일 첫 회의를 개최했다고 26일 밝혔다.

이번 TF는 지난 14일 실국원장회의에서 박수현 충남지사가 충청권 첨단산업 투자계획의 체계적인 이행을 위한 종합 지원계획 수립과 전담조직 구성을 주문한 데 따른 후속 조치다.

행정부지사 직속으로 운영하는 이 전담조직은 도 14개 부서와 3개 시군, 삼성전자·삼성디스플레이·삼성에스디아이(삼성SDI)·에스케이텔레콤 (SK텔레콤) 등 투자기업, 한국전력공사·한국수자원공사·호서대·한국산업단지공단 등 관계기관이 참여하는 범기관 협력 체계다.

첫 회의에서는 첨단산업 투자 종합 지원 계획 수립 방향과 분야별 지원방안을 논의했다.

전담조직은 기업 투자 전 과정을 맞춤 지원하는 핵심 거점으로서 △기업 협력 △인허가 지원 △기반 조성 △인력 지원 △재정 지원 등 5개 실무를 추진한다.

기업별 전담 공무원(PM) 지정과 기업 긴급 소통 체계(핫라인) 운영으로 기업의 어려움을 신속히 해결하고 인허가 신속 처리 체계(패스트트랙)를 구축해 기업의 기회비용을 최소화할 계획이다.

또 도는 3력(전력·수력·인력) 혁신을 중심으로 광속행정을 통한 전력·용수 공급과 교통망 확충, 첨단산업 맞춤형 전문인력 양성, 투자 보조금 및 세제 지원 등 투자 전 분야를 아우르는 종합 지원체계를 마련할 방침이다.

참석자들은 투자 과정에서 예상되는 어려움과 해결 방안, 기관 간 협력 체계 구축 방안 등을 폭넓게 논의하고 신속한 투자 계획 이행을 위한 협력을 강화하기로 뜻을 모았다.

도는 이날 논의 결과를 검토·반영해 오는 30일 충남 첨단산업 투자 종합 지원 계획을 발표할 계획이다.

이후 산업통상부가 오는 30일부터 운영하는 '충청권 첨단전략산업 대도약 전담조직(TF)'에도 적극 참여해 도 지원 계획이 충청권 종합 지원 계획에 반영될 수 있도록 대응하고 분기별 회의를 통해 기업 투자 이행 상황과 주요 현안을 지속 점검해 나갈 예정이다.

홍종완 부지사는 "기업이 계획한 투자가 적기에 이행될 수 있도록 행정적 지원에 최선을 다할 것"이라며 "기업이 체감할 수 있는 과감하고 신속한 지원체계 구축으로 우리 도가 대한민국 첨단전략산업 중심지로 도약할 수 있도록 힘쓸 것"이라고 말했다.
최정현 기자

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