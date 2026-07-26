닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경남

경남도, 판보로 에어쇼서 3억600만 달러 수출상담 성과

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260726010009193

글자크기

닫기

창원 허균 기자

승인 : 2026. 07. 26. 09:34

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

도내 우주항공기업 8개사, 글로벌 기업과 B2B 상담…해외 진출 기반 마련
판보로+에어쇼+참가+사진+(1)
지난 20일(현지시간) 영국 햄프셔주에서 열린 '2026 판보로 에어쇼'에 참가한 우주항공업계 관계자가 경남도 홍보관을 찾은 외국 바이어를 대상으로 수출 상담을 진행하고 있다. /경남도
경남도 내 우주항공기업들이 세계적 항공우주 박람회인 '판보로 에어쇼'에서 3억 달러가 넘는 수출 상담 실적을 올리며 글로벌 공급망 진입에 속도를 내고 있다.

26일 경남도에 따르면 도내 우주항공기업 8개사는 지난 20일부터 24일(현지시간)까지 영국 햄프셔주에서 열린 2026 판보로 에어쇼에 참가해 총 163건, 3억600만 달러 규모의 수출 상담 성과를 거뒀다. 이는 2024년 판보로 에어쇼에서 거둔 성과인 4800만 달러에 비해 무려 6배 이상 증가한 수치다.

도와 경남테크노파크는 '경상남도 우주항공산업 홍보관'을 공동 운영하며 사전 발굴한 구매 수요를 바탕으로 도내 기업과 해외 유수 기업 간 맞춤형 비즈니스 미팅(B2B)을 주선했다.

참여 기업들은 미국 프랫 앤 휘트니, 영국 에어버스 유케이, 스페인 아에르노바 등 글로벌 기업과 항공기용 복합소재 및 주요 부품을 중심으로 구매 상담을 진행했다. 도는 이번 상담을 계기로 글로벌 공급망 진입 가능성이 높은 기업들과 후속 기술 협의를 이어가기로 했다.

이동훈 도 우주항공산업과장은 "이번 에어쇼를 통해 도내 우주항공기업의 해외 시장 진출 가능성을 다시 한번 확인했다"며 "앞으로도 해외 클러스터와의 협력을 확대하고 기업 맞춤형 마케팅 지원을 더욱 강화하겠다"고 말했다.
허균 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

후티, 사우디 석유 수출로 타격…미군 공습 멈춘 사이 ‘중동 제2 전선’

“특검은 국민이 결정”…장동혁, 폭염에도 대구서 선관위 개혁 촉구

젤렌스키 “러, 북한군 3만명 추가 파병 추진”…북 실전 경험 축적, 한국 등 아시아에 위협

김정은, 북한 첩보망 ‘획기적 강화’ 지시…북·러·중 정보전 연대 노린다

전국 최대 홍련 자생지 나주 우습제 만개…홍련축제 내달 9일까지 이어져

조인성, ‘호프’와 ‘가능한 사랑’으로 ‘기록의 사나이’ 우뚝

순천대, 목포대에 통합 핵심 쟁점 재협의 제안…“대학본부·의대·대학병원 논의하자“

지금 뜨는 뉴스

“Z8 시리즈 직접 써보고 사세요” 삼성전자 런던서 팝업 연다

젠스파크 韓 상륙…‘AI 워크스페이스 6.0’으로 시장 공략

영크크, 테무인간, 샤갈…2026 신조어 몇개나 아시나요?

‘허위사실 유포 혐의’ 박수홍 형수, 항소심서 벌금 1200만원 선고

비오는날 땡기는 라면, 맛잘알이 추천하는 최고의 조합은