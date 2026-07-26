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이찬진 금감원장, EMEAP 회의 참석…AI·공급망 리스크 논의

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박주연 기자

승인 : 2026. 07. 26. 12:00

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싱가포르 EMEAP GHOS 회의 참석
금융권 AI 도입·공급망 대응 논의
인니 금융감독청과 협력 확대 협의
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(왼쪽부터) 프리데리카 위디야사리 데위 인도네시아(OJK) 금융감독청장, 이찬진 금융감독원장. /금감원
이찬진 금융감독원장이 아시아·태평양 지역 금융감독기관장 및 중앙은행 총재들과 만나 금융권 인공지능(AI) 활용과 글로벌 공급망 리스크 대응 방안을 논의했다. 인도네시아 금융감독당국과는 양국 금융산업 협력 확대 방안도 협의했다.

26일 금감원에 따르면 이찬진 원장은 지난 23~24일 싱가포르에서 열린 제15차 동아시아·태평양지역 금융감독기관장 및 중앙은행총재 회의(EMEAP GHOS)에 참석했다.

이번 회의에는 한국 금융감독원과 한국은행을 비롯해 일본, 중국, 호주, 싱가포르, 인도네시아 등 아시아·태평양 지역 11개국 금융감독기관과 중앙은행 관계자 16명이 참석했다.

참석자들은 금융권의 AI 도입 확대에 따른 감독 과제와 최근 글로벌 상황에 의한 공급망 훼손 리스크 대응 방안 등을 주요 의제로 논의했다.

이 원장은 회의 기간 중 프리데리카 위디야사리 데위 인도네시아 금융감독청(OJK) 청장과 별도 양자 면담도 진행했다. 양측은 한국과 인도네시아 금융산업 교류 확대와 감독당국 간 협력 강화 방안에 대해 의견을 교환했다.

EMEAP는 동아시아·태평양 지역 11개국 금융감독기구와 중앙은행 간 정보교환 및 협력 강화를 위해 1991년 설립된 협의체다.
박주연 기자

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