이찬진 금감원장, EMEAP 회의 참석…AI·공급망 리스크 논의

금융권 AI 도입·공급망 대응 논의
인니 금융감독청과 협력 확대 협의
26일 금감원에 따르면 이찬진 원장은 지난 23~24일 싱가포르에서 열린 제15차 동아시아·태평양지역 금융감독기관장 및 중앙은행총재 회의(EMEAP GHOS)에 참석했다.
이번 회의에는 한국 금융감독원과 한국은행을 비롯해 일본, 중국, 호주, 싱가포르, 인도네시아 등 아시아·태평양 지역 11개국 금융감독기관과 중앙은행 관계자 16명이 참석했다.
참석자들은 금융권의 AI 도입 확대에 따른 감독 과제와 최근 글로벌 상황에 의한 공급망 훼손 리스크 대응 방안 등을 주요 의제로 논의했다.
이 원장은 회의 기간 중 프리데리카 위디야사리 데위 인도네시아 금융감독청(OJK) 청장과 별도 양자 면담도 진행했다. 양측은 한국과 인도네시아 금융산업 교류 확대와 감독당국 간 협력 강화 방안에 대해 의견을 교환했다.
EMEAP는 동아시아·태평양 지역 11개국 금융감독기구와 중앙은행 간 정보교환 및 협력 강화를 위해 1991년 설립된 협의체다.