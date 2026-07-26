이찬진 금감원장, EMEAP 회의 참석…AI·공급망 리스크 논의

싱가포르 EMEAP GHOS 회의 참석

금융권 AI 도입·공급망 대응 논의

인니 금융감독청과 협력 확대 협의

260724_보도사진 0 (왼쪽부터) 프리데리카 위디야사리 데위 인도네시아(OJK) 금융감독청장, 이찬진 금융감독원장. /금감원

이찬진 금융감독원장이 아시아·태평양 지역 금융감독기관장 및 중앙은행 총재들과 만나 금융권 인공지능(AI) 활용과 글로벌 공급망 리스크 대응 방안을 논의했다. 인도네시아 금융감독당국과는 양국 금융산업 협력 확대 방안도 협의했다.26일 금감원에 따르면 이찬진 원장은 지난 23~24일 싱가포르에서 열린 제15차 동아시아·태평양지역 금융감독기관장 및 중앙은행총재 회의(EMEAP GHOS)에 참석했다.이번 회의에는 한국 금융감독원과 한국은행을 비롯해 일본, 중국, 호주, 싱가포르, 인도네시아 등 아시아·태평양 지역 11개국 금융감독기관과 중앙은행 관계자 16명이 참석했다.참석자들은 금융권의 AI 도입 확대에 따른 감독 과제와 최근 글로벌 상황에 의한 공급망 훼손 리스크 대응 방안 등을 주요 의제로 논의했다.이 원장은 회의 기간 중 프리데리카 위디야사리 데위 인도네시아 금융감독청(OJK) 청장과 별도 양자 면담도 진행했다. 양측은 한국과 인도네시아 금융산업 교류 확대와 감독당국 간 협력 강화 방안에 대해 의견을 교환했다.EMEAP는 동아시아·태평양 지역 11개국 금융감독기구와 중앙은행 간 정보교환 및 협력 강화를 위해 1991년 설립된 협의체다.