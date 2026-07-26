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“청소년의 꿈과 창의력 활짝”…남양주시, ‘펀그라운드 와부’ 개관

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남양주 구성서 기자

승인 : 2026. 07. 26. 13:46

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창작·문화·휴식 아우르는 청소년 활동 거점 마련
남양주시
최현덕 남양주시장이 지난 24일 와부도서관 내에 조성된 '펀그라운드 와부' 개관식에 참석해 인사말을 하고 있다. /남양주시
경기 남양주시가 청소년의 상상과 성장을 지원하는 전용공간 '펀그라운드 와부'를 개관하고 본격적인 운영에 들어갔다.

26일 남양주시에 따르면 펀그라운드 와부는 기존 와부도서관 내 메이커스페이스 일부를 리모델링해 266㎡ 규모로 조성됐다. 청소년들이 자유롭게 만들고 그리며 창의력을 키울 수 있도록 다양한 활동 공간으로 마련됐다.

주요 시설은 3D프린터를 활용하는 프로젝트랩, 3D재봉틀을 갖춘 아이디어랩, 드로잉패드를 이용하는 웹툰·드로잉존, 휴식공간인 상상존 등이다. 시는 이곳을 청소년들이 일상에서 문화·예술·창작 활동을 경험할 수 있는 지역 거점으로 운영할 계획이다.

시는 8월 정약용펀그라운드 내 AR멀티스포츠존을 개관하고, 10월에는 펀그라운드 별내를 선보일 예정이다. 또한 2028년 하반기 덕소초등학교 복합문화센터가 완공되면 펀그라운드 와부를 보다 넓고 쾌적한 청소년 시설로 재개관할 계획이다.

최현덕 시장은 "청소년들이 이곳에서 학업 부담을 잠시 내려놓고 다양한 시설을 이용하며 꿈과 열정을 마음껏 펼치길 바란다"며 "덕소초 복합문화센터 조성사업도 차질 없이 추진해 더욱 넓고 쾌적한 청소년 활동공간을 마련하겠다"고 전했다.
구성서 기자

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