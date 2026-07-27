용인와이페이, 더 많은 혜택 안고 시민에게 다가간다

인센티브 충전한도 '50만원→30만원' 조정…수혜대상 78%↑전망

용 0 용인와이페이.

용인특례시 지역화폐인 '용인와이페이'이 더 많은 혜택을 안고 시민들에게 한발 더 다가간다.용인시는 8월부터 더 많은 시민이 혜택을 받을 수 있도록 용인와이페이 인센티브 충전한도를 50만원에서 30만원으로 조정한다고 27일 밝혔다.이는 국·도비 지원 감소로 관련 예산이 조기 소진되는 상황이 반복되고 이용자가 늘어나고 있는 데 따른 것이다. 충전한도 조정에 따라 용인와이페이 인센티브 수혜 대상은 기존 3만7000여 명에서 6만700여 명으로 78% 늘어날 전망이다.또한 시는 충전 전 미리 접속한 이용자가 대기열을 선점하는 기존 방식을, 충전 개시 시각부터 모든 이용자가 동일한 조건에서 대기열에 진입하도록 개선한다.용인와이페이는 연 매출 12억원 이하의 가맹점과 연 매출 30억원 이하의 병·의원과 약국, 전통시장, 상점가 및 골목형상점가 등 가맹점에서 사용할 수 있다. 한편 할인율은 이번 충전한도 조정과는 상관없이 기존과 동일한 10%를 유지한다.이상일 시장은 "인센티브 수혜 인원을 확대하고, 충전 전 미리 접속해야 한다는 부담을 줄여 모든 이용자가 동일한 조건에서 충전할 수 있도록 이용 환경을 개선할 예정"이라며 "더 많은 시민이 혜택을 받을 수 있도록 운영 효율성을 높이겠다"고 말했다.