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LS에코에너지·라이너스, 상호 투자…글로벌 희토류 공급망 구축

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손강훈 기자

승인 : 2026. 07. 27. 08:55

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글로벌 최대 희토류 기업, LS에코에너지에 직접 투자
중국 대체 수요 급증, 세계 첫 방산용 비중국 공급망
원료부터 금속, 영구자석까지 전략적 밸류체인 구축
[사진자료] LS에코에너지 베트남 생산법인(LSCV) 전경
LS에코에너지 베트남 생산법인(LSCV) 전경. /LS에코에너지
LS에코에너지가 호주 라이너스(Lynas)와 전략적 상호 투자를 단행하며 글로벌 비중국 희토류 공급망 구축을 본격화한다.

LS에코에너지는 라이너스와 각각 300억원 규모의 전환사채(CB)를 상호 인수하는 계약을 체결했다고 27일 밝혔다.

이번 계약은 지난 3월 체결한 희토류 사업 협력의 후속 조치다. 단순한 공급 계약을 넘어 장기적인 이해관계를 공유하는 협력 체계를 구축했다는 점에서 의미가 있다.

라이너스는 비중국권에서 희토류 원료의 대규모 상업 생산이 가능한 사실상 유일한 기업이다. 이번 협력으로 LS에코에너지는 희토류 사업의 핵심 경쟁력인 원료를 안정적으로 확보하게 됐다.

최근 중국의 희토류 수출 통제로 미국과 유럽을 중심으로 공급망 다변화가 국가 안보와 산업 경쟁력의 핵심 과제로 떠오르고 있다. 공급 안정성을 위해 더 높은 비용을 부담하더라도 비중국산 희토류를 확보하려는 수요도 빠르게 늘고 있다.

LS에코에너지는 비중국권 최초로 방산용 사마륨(Sm) 금속을 생산하고, Dy·Tb, NdPr 등 희토류 금속으로 사업을 순차적으로 확대할 계획이다. 사마륨은 전투기와 미사일, 레이더 등에 사용되는 사마륨코발트(SmCo) 영구자석의 핵심 소재다.

이를 통해 라이너스의 원료 공급, LS에코에너지의 금속 생산, LS전선의 영구자석 제조로 이어지는 비중국 희토류 밸류체인을 구축하게 된다.

이상호 LS에코에너지 대표는 "이번 투자는 라이너스와 LS에코에너지가 희토류 사업을 함께 키워 나가겠다는 강한 의지를 보여주는 전략적 결정"이라며 "안정적인 원료 공급망을 바탕으로 글로벌 시장을 선도해 나가겠다"고 말했다.
손강훈 기자

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