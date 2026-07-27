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산업

정부, 방글라데시 CEPA 막바지 협상…8개 분과 쟁점 해소 목표

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김소영 기자

승인 : 2026. 07. 27. 09:09

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2026071201010007727
산업통상부 전경. /아시아투데이DB
정부가 인구 1억7000만명의 방글라데시와 포괄적경제동반자협정(CEPA) 체결을 위한 막판 협상에 나선다.

산업통상부 통상교섭본부는 서남아 핵심 시장인 방글라데시와의 경제협력 체결을 위한 제5차 공식협상을 서울에서 개최한다고 27일 밝혔다. 협상일정은 이날부터 오는 31일까지다.

이번 협상에는 박근오 통상협정정책관과 아예샤 아크터 방글라데시 상공부 대외무역협정실장을 각 수석 대표로해 60여명이 참석한다.

5차 협상에서는 논의 결과를 토대로 상품, 서비스, 투자, 원산지, 디지털, 지식재산권, 경제협력, 총칙 등 8개 분과의 핵심 잔여 쟁점을 해소해 협상을 마무리 단계까지 끌어올린다는 계획이다.

앞서 양국은 2024년 11월 협상 개시 선언 이후 4차례의 공식협상과 회기간 협상을 진행해 통관, 원산지절차, 위상검역조차(SPS), 무역기술장벽(TBT) 등 4개 분야의 협정문 논의를 진행했다.

한편 방글라데시는 역내포괄적경제동반자협정(RCEP) 가입과 일본 등 주요국과의 FTA 체결 등 시장개방에 적극적으로 나서고 있다. 한-방글라데시 CEPA가 체결되면 자동차, 석유화학 관련 우리 기업의 수출 저변이 넓어지고, 인프라, 제조업, 디지털 등 다양한 분야로 경제협력이 확대될 것으로 기대하고 있다.

박근오 통상협정정책관은 "방글라데시는 빠르게 성장하는 서남아의 핵심 시장으로, CEPA 체결은 우리 기업의 서남아 시장 진출과 공급망 다변화에 기여할 것"이라며 "이번 협상에서 남은 쟁점을 최대한 해소하고, 협상이 조속히 마무리될 수 있도록 적극적으로 임하겠다"고 말했다.
김소영 기자

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