“공공디자인 수준 높인다”...경기도, 우수시설물 42개 인증·사후 컨설팅 강화

3년간 인증 마크 사용·우선 구매 혜택…탈락 업체는 ‘디자인클리닉’ 지원

경기도청 전경(2) 0 경기도청 전경.

경기도가 공공장소에 어울리는 우수 시설물을 발굴하고 공공디자인 수준을 높이기 위해 42개 제품을 신규 인증했다.경기도는 '2026년 공공시설물 우수디자인 인증제' 심사 결과, 기존 인증 제품 167개 외에 42개 제품을 추가로 최종 선정했다고 27일 밝혔다.공공시설물 우수디자인 인증제도는 공공디자인 가이드라인에 적합하고 실용성과 심미성을 갖춘 시설물을 공인하기 위해 지난 2009년부터 매년 추진 중인 제도다.올해 공모에는 가로등, 벤치 등 총 148개 제품이 출품됐다. 도는 1차 온라인 심사와 2차 현물 심사를 거쳐 총 17종 42개 제품을 최종 선정했다.특히 올해 새롭게 도입된 '올해의 우수디자인 대상' 부문에서는 ㈜레젠의 '공원등'이 대상을 차지했다. 최우수상에는 ㈜파이프앤파입스의 '벤치'가 이름을 올렸다.우수디자인으로 인증받은 시설물에는 인증패와 인증서가 수여되며, 향후 3년간 경기도 인증마크인 'GGGD(Gyeong-Gi Good Design)'를 사용할 수 있는 권한이 부여된다. 아울러 '디자인경기' 누리집 게재와 함께 도내 시·군 공공디자인 심의 및 사업 추진 시 우선 사용이 권장된다.도 관계자는 "올해 인증제에서 아쉽게 탈락한 업체라도 하반기 '경기디자인클리닉'을 통해 전문가(디자인닥터)의 1대1 맞춤형 컨설팅을 지원받을 수 있다"며 "실제로 지난해 디자인클리닉을 이수한 제품 중 4개가 올해 우수디자인으로 선정되는 성과를 거둔 만큼, 도내 기업들의 디자인 경쟁력 강화를 위한 사후 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.