산업부, 중견기업 금융프로그램 하반기 모집 공고…300억 규모 대출

clip20260727092951 0 라이징 리더스(Rising Leaders) 300 하반기 개편 사항./산업통상부

산업통상부가 중견기업 전용 금융지원 프로 그램인 '라이징 리더스(Rising Leaders) 300'의 하반기 모집 공고를 실시한다고 27일 밝혔다.라이징 리더스 300은 산업부와 우리은행이 2023년부터 공동으로 마련한 중견기업 전용 금융지원 프로그램이다.성장 잠재력이 높은 중견기업을 △수출(글로벌 리더형) △R&D(K-테크 선도형) △ESG(미래가치 주도형) △AX(도약형) 4개 분야에서 발굴 지원하고 있다.이번 하반기 공고는 유망 중견기업을 조기에 발굴하고 자금을 적기에 지원하기 위해 공고를 9월에서 7월로 앞당겼다.또 지원 분야를 기존 DX 분야(DX 도약형)에서 AX 분야(AX 도약형)로 개편해 M.AX 얼라이언스 참여 등 선도적 AX 전환과 기술혁신을 바탕으로 신성장 동력을 확보하고 지속 가능한 상생협력 생태계를 구축하는 중견기업에 대한 지원을 강화할 계획이다.모집시기는 7월 27일부터 8월 14일까지다. 이후 분야별 전문기관의 추천과 우리은행의 금융 심사를 거쳐 9월 초 선정기업을 발표할 예정이다선정기업에는 업체당 최대 300억원 규모의 대출과 최대 1.0%p 금리 우대 등 금융지원과 함께 맞춤형 컨설팅 등 비금융 서비스도 제공할 예정이다.