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산업 대기업

삼성전자, 고효율 히트펌프 냉난방시스템 실증 나서

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최인규 기자

승인 : 2026. 07. 27. 09:34

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난방 성능·에너지 절감 효과 등 검증
확보한 데이터 기초 자료로 활용 예정
삼성전자, 아파트 전기 냉난방 시대 앞당겨... 고효율 히트펌프 검증 본격화 (1)
삼성전자가 아파트와 같은 공동주택 환경에서 'EHS 올인원' 실증을 진행한다. /삼성전자
삼성전자가 고효율 히트펌프 냉난방시스템인 'EHS 올인원' 실증에 나선다. 최근 건물 부문의 탄소중립이 과제로 떠오르면서 난방 분야에서도 기존 화석연료를 대체할 고효율 히트펌프 보급이 확대되고 있다는 점에서 주목된다.

27일 삼성전자는 경기 용인시에 있는 삼성물산 주거성능연구소에 'EHS 올인원'을 설치하고 아파트와 동일하게 조성된 환경에서 냉난방과 급탕 성능, 에너지 효율, 사용 편의성을 종합적으로 검증한다고 밝혔다.

회사는 이를 통해 기존 가스보일러 대비 난방 성능과 에너지 절감 효과, 냉방·급탕 성능, 전력 소비량, 소음 등을 검증할 계획이다. 확보한 데이터는 향후 공동주택 대상 히트펌프 보급을 위한 기초 자료로 활용할 예정이다.

실증에는 삼성전자가 현재 유럽 시장에서 판매 중인 EHS 올인원 제품이 적용된다. 이는 하나의 실외기로 직접적인 공기 냉방뿐만 아니라 물을 데워 사용하는 바닥 난방·급탕을 동시에 제공하는 게 특징이다.

기존 국내 주거용 히트펌프는 주로 A2W 방식으로 바닥 난방과 급탕을 제공하며 냉방을 구현하기 위해서는 별도의 에어컨 설치가 필요한데, EHS 올인원은 A2A와 A2W를 하나의 시스템으로 통합해 공기 냉방과 바닥 난방, 급탕을 모두 구현해 효율적이라는 게 삼성전자 관계자 설명이다.

삼성전자는 냉방 과정에서 발생하는 폐열을 급탕에 재활용하는 '열 회수' 기술을 제품에 적용했다고도 했다. 또한 기존 냉방 기기에 보편적으로 사용되는 R410A 냉매에 비해 지구온난화지수(GWP)가 약 68% 더 낮은 R32 냉매를 적용했다고 강조했다.

임성택 삼성전자 DA사업부 부사장은 "이번 실증은 실제 공동주택 환경에서 히트펌프가 기존 가스보일러를 실질적으로 대체할 수 있는지 검증하는 프로젝트"라며 "공동주택의 전기 기반 냉난방 전환과 건물 부문 탄소중립 실현을 위한 히트펌프 기술 개발과 보급을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
최인규 기자

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