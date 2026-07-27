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SK이노베이션, 농어촌 아동에 책 기부 캠페인 ‘책Dream 프로젝트’ 진행

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이서연 기자

승인 : 2026. 07. 27. 09:37

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9월 9일까지 교보문고 온·오프라인서 도서 기부
시민 기부 수만큼 SK이노베이션·교보문고도 추가 기부
행복Dream 도서관 올해 누적 32곳으로 확대
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SK이노베이션 유튜브 채널 '2026 어린이 책Dream 프로젝트' 홍보 영상./SK이노베이션
SK이노베이션이 농어촌 지역 아동들의 독서 환경 개선을 위해 시민들과 함께하는 도서 기부 캠페인을 진행한다. 시민이 기부한 도서 수만큼 회사와 교보문고가 추가로 책을 기부하는 방식으로 지역 간 교육 격차 해소에 힘을 보탠다는 계획이다.

27일 SK이노베이션은 이날부터 9월 9일까지 '2026 어린이 책Dream 프로젝트'를 진행한다고 밝혔다. 이번 캠페인은 교보문고, 국제아동권리 비정부기구(NGO) 세이브더칠드런과 함께 추진하는 '행복Dream 도서관' 사업의 일환이다.

참여자는 교보문고 홈페이지 이벤트 페이지에서 추천 도서를 선택해 기부하거나, 다음 달 1일부터 31일까지 교보문고 광화문점에 마련된 전용 기부 매대를 통해 도서를 기부할 수 있다. 시민이 기부한 도서 수만큼 SK이노베이션과 교보문고가 추가로 도서를 기부하는 매칭 방식으로 운영된다.

행복Dream 도서관은 농어촌 지역아동센터에 독서 공간과 도서를 지원하는 사회공헌 사업이다. SK이노베이션은 올해 농어촌 지역 7곳에 도서관을 새롭게 조성해 2024년 15곳에서 시작한 사업을 올해 누적 32곳으로 확대할 계획이다. 지금까지 지원한 도서는 약 2만800권, 지원 아동은 누적 2000여명에 달한다.

세이브더칠드런 조사에 따르면 행복Dream 도서관 조성 이후 참여 아동의 일상 독서 실천율은 87% 증가했고, 지역아동센터 도서관 이용률은 60%, 도서 선호도는 160% 높아진 것으로 조사됐다.

SK이노베이션 관계자는 "어린이 책Dream 프로젝트는 시민과 기업이 함께 농어촌 아이들의 성장 기반을 만드는 캠페인"이라며 "앞으로도 지역 간 교육 격차를 줄이고 미래세대의 꿈을 키울 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.
이서연 기자

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