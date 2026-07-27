닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 대기업

LIG D&A, 소방청 ‘수난구조용 무인수상정’ 개발 착수

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260727010009578

글자크기

닫기

김한슬 기자

승인 : 2026. 07. 27. 10:10

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

군 무인기술 민간 재난 대응에 적용
현장 맞춤형 개발 프로세스 도입
수난구조 무인수상정
LIG D&A 수난구조 무인수상정. /LIG D&A
LIG 디펜스앤에어로스페이스(LIG D&A)가 국방 분야에서 축적한 무인체계 기술을 활용해 소방청 수난구조용 무인수상정 개발에 나선다.

27일 LIG D&A는 소방청 수난구조대를 위한 무인수상정 연구개발 사업의 주관연구개발기관으로 선정됐다고 밝혔다. 사업은 방위사업청과 소방청이 추진하는 민군기술협력사업의 일환이다.

회사는 군용 무인수상정 개발 과정에서 확보한 자율운항, 장애물 회피, 원격 지휘통제, 센서 통합 기술 등을 활용해 수난구조 임무에 특화된 무인수상정을 개발할 계획이다. 급류와 저시계 등 위험한 환경에서도 실시간 상황을 파악하고 초기 대응을 지원해 구조대원의 안전을 높인다는 목표다.

LIG D&A는 개발 초기부터 소방청 수난구조대의 운용 환경과 요구사항을 반영하는 현장 중심 개발 프로세스를 도입하기로 했다. 이를 통해 장비의 실효성을 높이고 재난 대응 효율성을 강화할 계획이다.

LIG D&A는 해당 사업을 계기로 해양 무인체계 분야 전반으로 사업을 확대한다. 앞서 회사는 2015년부터 '해검' 시리즈 무인수상정을 개발해 왔다. 2027년에는 국내 최초로 전투용 적합 판정을 받은 정찰용 무인수상정을 해군에 납품할 예정이다.

LIG D&A는 동남아시아와 중동 등 해양 활동은 많지만 구조 인프라가 상대적으로 부족한 국가들을 중심으로 무인수상정 수요가 증가하고 있다는 것에 주목하고 있다. 이에 국내에서 확보한 운용 레퍼런스를 바탕으로 해외수출도 적극 추진할 계획이다.

신용화 미래전장사업본부장은 "이번 사업은 위험천만한 구조 현장의 안전을 확보하는 동시에, LIG D&A의 무인수상정이 민수분야로 확장하는 중대한 출발점"이라며 "앞으로도 축적된 첨단 기술력을 바탕으로 국내를 넘어 글로벌시장까지 사업영역을 지속적으로 넓혀나갈 것"이라고 강조했다.
김한슬 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

미·이란, 13일 공방 멈추고 사흘 연속 ‘불안한 휴지’....트럼프 외교 해법 시험대

오스코텍, 주가 30% 빠졌는데 펀더멘털은 ‘레벨업’…세 번째 1조원 기술수출에도 저평가?

[속보] 네이버, 엔비디아에 1조4809억원 규모 3자배정 유상증자

월급 외 소득 있는 직장인, 건보료 오른다…“공제 금액 절반 축소”

[마켓파워] 롯데케미칼, 유동성 우려에 지급보증 사채로 급한 불 꺼

서출구 이어 허성범도 부상 고백…‘피의게임X’ 몸싸움 후폭풍 확산

33세 베테랑 신지은, 10년 만에 LPGA 투어 우승 ‘감격’

지금 뜨는 뉴스

단백질에 수분까지 보충…폭염에 꼭 먹어야 할 음식 7

강력한 힘 숨긴 여유로움… 완성도 높은 플래그십 세단의 정수

초등생 희망직업 1위는?…고교생 65%만 “대학 갈래요”

“Z8 시리즈 직접 써보고 사세요” 삼성전자 런던서 팝업 연다

젠스파크 韓 상륙…‘AI 워크스페이스 6.0’으로 시장 공략