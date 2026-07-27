닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

국제 북미

美 민주당 일각으로 확산하는 ‘아메리카 퍼스트’…해외 전쟁보다 내수 먼저

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260727010009584

글자크기

닫기

이정은 기자

승인 : 2026. 07. 27. 10:15

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

여야 경계 허물어지는 '미국 우선주의'… 중간 선거 변수로 떠올라
중동 분쟁 피로감 속 트럼프 행정부 외교·안보 기조 논란
USA-CLIMATE/UNFCCC-WITHDRAW <YONHAP NO-6336> (REUTERS)
도널드 트럼프 미국 대통령 뒤로 성조기가 보인다./로이터 연합
미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 출구 없는 전쟁을 이어가는 가운데, 미국 공화당의 핵심 슬로건이었던 '아메리카 퍼스트(미국 우선주의)'가 민주당 일각으로 확산하는 양상을 보인다고 미국 온라인 매체 악시오스가 26일(현지시간) 보도했다.

그동안 도널드 트럼프 미국 대통령과 공화당의 전유물로 여겨졌던 '미국 우선주의' 구호는 미국의 중동 개입 정당성을 둘러싸고 여야·당내 파벌 간 입장 차와 맞물리며 중간선거를 100여 일 앞둔 미 정치권 내에서 새로운 의미로 재해석되고 있다.

미시간주 상원의원에 출마한 진보 성향의 압둘 엘사예드 후보는 최근 언론 인터뷰에서 해외 군사 지원보다 국내 재정 투입이 우선돼야 한다고 강조했다. 엘사예드 후보는 "국외 전쟁에 재정을 사용하기보다 국내 자원을 우선 배분하는 것이 '미국 우선주의'의 실질적 의미"라며 트럼프 행정부의 외교·안보 기조를 비판했다.

차기 대권 주자로 거론되는 로 칸나 하원의원(캘리포니아) 역시 유사한 행보를 보이고 있다. 칸나 의원은 지난 4월 에너지 가격이 상승하던 시기 천연가스 수출을 제한하는 법안을 발의하며 '미국 우선'을 언급하는 한편, "중동 지역에서의 추가적인 군사 개입은 국익에 부합하지 않는다"고 주장했다.

네브래스카주 상원의원에 무소속으로 출마한 댄 오스본 후보 또한 동맹국과의 관계에서 미국의 독립적 국방 기조와 무분별한 해외 재정 지출 자제가 필요하다고 주장했다.

이 같은 움직임은 트럼프 행정부의 이란 개입에 반대해 온 보수 인사들의 주장과도 일정 부분 궤를 같이한다.

한때 트럼프 대통령의 강력한 지지자였던 전 폭스뉴스 앵커 터커 칼슨을 비롯해 우파 내부 일각에서는 이란 공격이 '미국 우선주의'에 위배된다는 비판의 목소리가 커지고 있다.

민주당 주요 인사들은 '미국 우선주의'라는 표현을 직접적으로 사용하는 데는 신중을 기하면서도, 국외 군사비 지출을 줄이고 국내 복지와 산업에 집중할 것을 촉구했다.

알렉산드리아 오카시오-코르테스 하원의원(뉴욕)은 "해외 군사비 지출을 줄여 국내 교육 및 공공 서비스 재원으로 전환해야 한다"고 주장했다.

카멀라 해리스 전 부통령 역시 "공공 재정은 국외 전쟁이 아닌 주거·보건·교육 등 민생 현안에 최우선 배치돼야 한다"는 입장을 밝혔다.

정치 전문가들은 수십 년간 지속된 중동 분쟁에 대한 미국 유권자들의 피로감과 고물가 등 국내 경제 상황이 맞물리면서, '미국 우선주의' 프레임이 진영을 불문한 보편적 정치 어젠다로 자리 잡고 있다고 분석했다.
이정은 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

미·이란, 13일 공방 멈추고 사흘 연속 ‘불안한 휴지’....트럼프 외교 해법 시험대

오스코텍, 주가 30% 빠졌는데 펀더멘털은 ‘레벨업’…세 번째 1조원 기술수출에도 저평가?

[속보] 네이버, 엔비디아에 1조4809억원 규모 3자배정 유상증자

월급 외 소득 있는 직장인, 건보료 오른다…“공제 금액 절반 축소”

[마켓파워] 롯데케미칼, 유동성 우려에 지급보증 사채로 급한 불 꺼

서출구 이어 허성범도 부상 고백…‘피의게임X’ 몸싸움 후폭풍 확산

33세 베테랑 신지은, 10년 만에 LPGA 투어 우승 ‘감격’

지금 뜨는 뉴스

단백질에 수분까지 보충…폭염에 꼭 먹어야 할 음식 7

강력한 힘 숨긴 여유로움… 완성도 높은 플래그십 세단의 정수

초등생 희망직업 1위는?…고교생 65%만 “대학 갈래요”

“Z8 시리즈 직접 써보고 사세요” 삼성전자 런던서 팝업 연다

젠스파크 韓 상륙…‘AI 워크스페이스 6.0’으로 시장 공략