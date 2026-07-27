성평등부, 학교 밖 청소년 및 여성청소년 지원 등 성과 낸 공무원 포상

지난 4월 이어 두 번째…개인별 30만~240만원 지급
성평등가족부는 27일 '제2회 특별성과 포상금 수여식'을 열고 촉법소년 연령 조정 공론화와 학교 밖 청소년 지원 등 3개 정책 과제에 기여한 공무원 9명에게 장관 표창과 포상금을 수여한다고 밝혔다.
특별성과 포상금은 국민이 체감하는 탁월한 정책 성과를 창출한 공무원에게 보상을 제공해 적극적으로 일하는 성과 중심의 공직문화를 조성하기 위한 제도다.이번 포상은 지난 4월 첫 특별성과 포상에 이어 두 번째로 마련된 수여식이다.
특별성과 포상금 수여 대상에는 성평등부 청소년자립지원과, 학교밖청소년지원과, 청소년정책과가 선정됐다.특히 이번 포상은 촉법소년 연령 기준 조정, 학교 밖 청소년 지원, 여성청소년 생리용품 바우처 개선처럼 생활 밀착형 정책 현안을 다뤘다는 점에서 의미가 있다.
이번 선정된 포상 대상은 촉법소년 연령 조정을 위한 사회적 공론화,학교 밖 청소년 건강검진 개선 및 대학수학능력시험 모의평가 응시료 지원,여성청소년 생리용품 바우처 개선 등이다. 포상 대상자에게는과제별로 최소 100만원에서 최대 800만원의 포상금이 지급된다. 개인별 지급액은 기여도에 따라 30만~240만원까지 차등 지급된다.
원민경 성평등부 장관은 "이번 성과는 국민이 일상에서 체감하고 삶의 변화를 만드는 정책 현안을 과감히 사회적으로 공론화한 결과"라며 "앞으로 더 나은 미래 사회를 향한 핵심 전략인 성평등 과제를 선도적으로 해결하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.