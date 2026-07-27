성평등부, 학교 밖 청소년 및 여성청소년 지원 등 성과 낸 공무원 포상

촉법소년 공론화 등 3개 정책 과제 선정…특별성과 포상금 1100만원

지난 4월 이어 두 번째…개인별 30만~240만원 지급

화면 캡처 2026-07-27 103512 0 원민경 성평등가족부 장관/성평등부

성평등가족부가 촉법소년 연령 조정 공론화와 여성청소년 생리용품 바우처 개선 등 국민 체감형 정책 성과를 낸 공무원 9명에게 특별성과 포상금을 지급한다.성평등가족부는 27일 '제2회 특별성과 포상금 수여식'을 열고 촉법소년 연령 조정 공론화와 학교 밖 청소년 지원 등 3개 정책 과제에 기여한 공무원 9명에게 장관 표창과 포상금을 수여한다고 밝혔다.특별성과 포상금은 국민이 체감하는 탁월한 정책 성과를 창출한 공무원에게 보상을 제공해 적극적으로 일하는 성과 중심의 공직문화를 조성하기 위한 제도다.이번 포상은 지난 4월 첫 특별성과 포상에 이어 두 번째로 마련된 수여식이다.특별성과 포상금 수여 대상에는 성평등부 청소년자립지원과, 학교밖청소년지원과, 청소년정책과가 선정됐다.특히 이번 포상은 촉법소년 연령 기준 조정, 학교 밖 청소년 지원, 여성청소년 생리용품 바우처 개선처럼 생활 밀착형 정책 현안을 다뤘다는 점에서 의미가 있다.이번 선정된 포상 대상은 촉법소년 연령 조정을 위한 사회적 공론화,학교 밖 청소년 건강검진 개선 및 대학수학능력시험 모의평가 응시료 지원,여성청소년 생리용품 바우처 개선 등이다. 포상 대상자에게는과제별로 최소 100만원에서 최대 800만원의 포상금이 지급된다. 개인별 지급액은 기여도에 따라 30만~240만원까지 차등 지급된다.원민경 성평등부 장관은 "이번 성과는 국민이 일상에서 체감하고 삶의 변화를 만드는 정책 현안을 과감히 사회적으로 공론화한 결과"라며 "앞으로 더 나은 미래 사회를 향한 핵심 전략인 성평등 과제를 선도적으로 해결하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.