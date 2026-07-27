장동혁 “선관위·민주당·법원 모두 참정권 사태 공범…특검 출범 서둘러야”

국민의힘 최고위원회의 0 장동혁 국민의힘 대표가 27일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. /송의주 기자

장동혁 국민의힘 대표는 27일 중앙선거관리위원회와 더불어민주당, 법원을 향해 "참정권 사태에 대해 안일한 태도를 일관하는 모두가 공범"이라고 비판했다.장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "생중계를 거부하는 선관위, 국민 특검을 미루는 민주당, 메신저에 대한 압수수색 영장을 기각하는 법원 모두 공범"이라며 이같이 밝혔다.장 대표는 선관위 투표율 허위입력 논란과 관련해 "얼마든지 선관위 직원 한 두 명이 누구의 감시도 없이 마음대로 전산조작을 할 수 있다는 것이 밝혀졌다"며 "투표율에 대한 전산 조작이 가능하다면 득표율, 그 어떤 것이든 전산조작이 가능하다는 것"이라고 지적했다.이어 "결국 선거는 투표율과 득표율로 모든 것이 결정난다"며 "투표율과 득표율을 조작할 수 있다면 모든 절차들이 무슨 소용이냐"고 꼬집었다.또 "경기도뿐만 아니라 충청도에서도 전산 조작이 드러났다"며 "이제 전국 어느 한 곳도 믿기 어려운 상황"이라고 우려했다.그러면서 "중앙선관위가 지시한 정황까지 확인됐다. 윗선이 어디까지 개입까지 개입했을지 누구도 예측할 수 없는 상황"이라며 "그런데도 납득할 수 없는 이유로 법원은 핵심 증거인 메신저 압수수색 영장을 기각했다. 대통령, 민주당, 선관위에 법원까지 이제 다 한 몸이 된 것"이라고 주장했다.아울러 장 대표는 이재명 대통령의 '전자투표 도입' 발언을 언급하며 "전자조작까지 드러난 판에 아무 대책 없이 무슨 뜬금포인지 이해하기 어렵다"며 "결국 하루라도 빨리 특검을 출범시켜 수사에 속도를 내야 한다"고 강조했다.