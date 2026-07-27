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정치 국회·정당

장동혁 “선관위·민주당·법원 모두 참정권 사태 공범…특검 출범 서둘러야”

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김동욱 기자

승인 : 2026. 07. 27. 10:58

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국민의힘 최고위원회의
장동혁 국민의힘 대표가 27일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. /송의주 기자
장동혁 국민의힘 대표는 27일 중앙선거관리위원회와 더불어민주당, 법원을 향해 "참정권 사태에 대해 안일한 태도를 일관하는 모두가 공범"이라고 비판했다.

장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "생중계를 거부하는 선관위, 국민 특검을 미루는 민주당, 메신저에 대한 압수수색 영장을 기각하는 법원 모두 공범"이라며 이같이 밝혔다.

장 대표는 선관위 투표율 허위입력 논란과 관련해 "얼마든지 선관위 직원 한 두 명이 누구의 감시도 없이 마음대로 전산조작을 할 수 있다는 것이 밝혀졌다"며 "투표율에 대한 전산 조작이 가능하다면 득표율, 그 어떤 것이든 전산조작이 가능하다는 것"이라고 지적했다.

이어 "결국 선거는 투표율과 득표율로 모든 것이 결정난다"며 "투표율과 득표율을 조작할 수 있다면 모든 절차들이 무슨 소용이냐"고 꼬집었다.

또 "경기도뿐만 아니라 충청도에서도 전산 조작이 드러났다"며 "이제 전국 어느 한 곳도 믿기 어려운 상황"이라고 우려했다.

그러면서 "중앙선관위가 지시한 정황까지 확인됐다. 윗선이 어디까지 개입까지 개입했을지 누구도 예측할 수 없는 상황"이라며 "그런데도 납득할 수 없는 이유로 법원은 핵심 증거인 메신저 압수수색 영장을 기각했다. 대통령, 민주당, 선관위에 법원까지 이제 다 한 몸이 된 것"이라고 주장했다.

아울러 장 대표는 이재명 대통령의 '전자투표 도입' 발언을 언급하며 "전자조작까지 드러난 판에 아무 대책 없이 무슨 뜬금포인지 이해하기 어렵다"며 "결국 하루라도 빨리 특검을 출범시켜 수사에 속도를 내야 한다"고 강조했다.
김동욱 기자

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