中청포구·日사카이마치 대표단, 보령시와 상호교류 강화

양 도시 보령머드축제 참가, 교류확대 논의

보령시 사카이마치 간담회 0 보령시를 방문한 일본 사카이마치 대표단이 환영 간담회에서 기념촬영 하고 있다./보령시

중국와 일본의 자매도시 대표단이 보령시를 찾아 '제29회 보령머드축제' 개막을 축하했다.27일 시에 따르면 자매도시인 중국 청포구 대표단(단장 시검문 민정국 2급 순시원 등 6명)과 일본 사카이마치 대표단(단장 노지리 토모하루 부정장 등 7명)이 보령시를 방문해 각각 환영 간담회를 가졌다.양 대표단은 '제29회 보령머드축제'를 축하하고 개막식에 참석하기 위해 지난 24일부터 26일까지 2박3일 일정으로 보령시를 찾았다.청포구는 지난 1999년 4월 26일 자매결연을 맺은 이후 문화, 스포츠, 청소년 등 다양한 분야에서 교류를 이어오고 있다. 사카이마치와는 인구소멸 대응, 고향사랑기부제 등 정책적 유사성을 바탕으로 지난해 10월부터 교류를 이어오다 올해 5월 8일 우호도시 결연을 맺었다. 이번 간담회는 두 도시와의 우호 관계를 다시 한번 확인하는 자리가 됐다.간담회에서는 각 대표단에 보령시의 주요 시정 방향과 역점 시책을 소개했으며, 그간 이어온 상호 교류를 바탕으로 향후 협력 확대 방안에 대해서도 폭넓은 의견을 나눴다.앞서 지난해 11월에는 보령시 대표단이 청포구를 방문해 관광산업 활성화를 위한 생태·도시문화 공간 조성 사례와 역사문화관광사업 활성화 방안을 벤치마킹하며 실질적 협력 방안을 모색했다.사카이마치와는 올해 5월 보령머드임해마라톤대회 참석차 대표단이 보령시를 방문하는 등 교류를 이어왔다. 이번 환영간담회는 이같은 교류의 연장선이며 후속 교류의 성격도 지닌다.양 대표단은 간담회 이후 상화원, 무궁화수목원 등 자연을 만끽할 수 있는 명소와 보령의 스포츠·머드산업을 대표하는 보령스포츠파크, 머드테마파크를 둘러보고 머드축제 환영만찬 및 개막식에 함께 참석했다.엄승용 보령시장은 "청포구, 사카이마치와의 소중한 인연을 이어가며 앞으로도 실질적인 성과로 이어질 수 있는 교류를 만들어가겠다"고 말했다.