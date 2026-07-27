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HJ중공업, 여자프로골프단 창단식…박지영·홍정민·조아연 등 5명

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전원준 기자

승인 : 2026. 07. 27. 11:01

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한국토지신탁 골프단 인수
HJ중공업 여자프로골프단
HJ중공업이 지난 24일 서울 용산구 본사에서 여자프로골프단 창단식을 열었다. 박지영 선수(왼쪽부터), 조아연 선수, 송경한 HJ중공업 대표, 홍정민 선수, 김민서 선수가 기념촬영을 하고 있다./HJ중공업
HJ중공업이 여자프로골프단을 새롭게 출범시키며 스포츠 마케팅을 강화한다.

HJ중공업은 지난 24일 서울 용산구 남영동 본사에서 'HJ중공업 골프단' 창단식을 열고 2026시즌 하반기부터 본격적인 운영에 들어간다고 27일 밝혔다.

새롭게 출범한 골프단은 KLPGA 투어와 드림투어에서 활약하는 선수 5명으로 구성됐다.

KLPGA 정규투어에서 뛰는 박지영·홍정민·조아연 선수와 드림투어의 김민서 선수, 아마추어 기대주 박서진 선수가 창단 멤버로 이름을 올렸다. 이들은 하반기 개막전인 오로라월드 챔피언십을 시작으로 국내외 주요 대회에서 HJ중공업 로고를 달고 경기에 출전할 예정이다.

HJ중공업은 올해 초부터 한국토지신탁 골프단 선수단 인수를 추진해 왔으며, 이번 창단을 계기로 스포츠 마케팅을 본격 확대한다는 방침이다. 회사는 브랜드 인지도 제고와 함께 ESG 경영 실천 측면에서도 의미 있는 투자로 기대하고 있다.

HJ중공업은 골프단을 단순한 후원 조직이 아닌 고객과의 접점을 넓히는 소통 플랫폼으로 육성할 계획이다. 선수들의 경기력 향상을 위한 지원은 물론 프로암 대회, 팬 참여 이벤트, 지역사회 연계 프로그램 등을 운영해 브랜드 친밀도를 높여 나간다는 구상이다.

HJ중공업 관계자는 "골프단 운영을 통해 회사와 선수, 고객과 지역사회가 함께 성장하는 밑그림을 그리고 있다"며 "앞으로 스포츠 마케팅과 ESG 활동, 지역사회 공헌 프로그램 등을 유기적으로 연계해 HJ중공업만의 브랜드 가치와 사회적 가치를 함께 높여 나가겠다"고 말했다.
전원준 기자

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