‘세계 최초 물개복치 화석 발견’ 충남대 자연사박물관, 진화사 단서 제시

개복치 진화의 '잃어버린 고리' 규명…국제학술지에 게재

연구·교육 거점으로서 자연사박물관 가치 재조명

물개복치 화석 및 복원도 0 물개복치 화석 및 복원도/충남대

세계 최초로 물개복치 화석이 국내 대학 자연사박물관에 의해 발견됐다. 연구·교육 거점으로서의 가치를 인정받고 있다.27일 충남대학교에 따르면 이 대학 자연사박물관 연구진이 전 세계에서 한 번도 보고되지 않았던 물개복치속(Masturus)의 화석을 세계 최초로 확인하며 개복치과(Molidae)의 진화사를 밝히는 중요한 단서를 제시했다.이번 연구 성과는 척추고생물학 분야 국제학술지 '저널 오브 버티브레이트 페일런톨로지(Journal of Vertebrate Paleontology)'에 6월 23일자 온라인 게재됐다.이번 연구에는 충남대 자연사박물관 김정미 학예연구사 제1저자, 지질환경과학과 이정현 교수가 제2저자로, 지구환경·우주융합과학과 하연철 연구원이 교신저자로 참여했다.이번에 확인된 화석은 현재까지 전 세계에서 보고된 적이 없는 물개복치속의 첫 화석이다. 그동안 분자계통학 연구에서는 물개복치가 일반 개복치(Mola)와 약 720만~1895만 년 전 공통조상으로부터 분화한 것으로 예측돼 왔지만, 이를 뒷받침할 화석 증거는 발견되지 않았다.충남대 연구진은 이번 화석 발견을 통해 분자계통학이 예측한 개복치과의 진화 시기를 실제 화석으로 입증했으며, 향후 개복치과 진화 연대를 추정하는 기준점(calibration point)으로 활용될 수 있을 것으로 기대하고 있다.연구진은 화석에서 융합된 위쪽 부리와 8개의 꼬리뼈(미추골), 클라부스(clavus) 중앙에 형성된 '가운데 지느러미(middle fin)', 20개의 등지느러미 줄기와 17개의 뒷지느러미 줄기 등을 확인했다. 이러한 형태학적 특징을 바탕으로 해당 화석을 현생 물개복치와 가장 가까운 종인 'Masturus cf. lanceolatus'로 동정(同定, 동일성·소속·명칭을 정함)했다.특히 개복치속(Mola)과 물개복치속(Masturus)을 구분하는 가장 중요한 특징인 '클라부스(clavus) 가운데 돌기'가 화석에 선명하게 보존돼 있어 물개복치속이라는 사실을 명확히 입증했다.이번 연구는 물개복치와 개복치가 서로 다른 속(genus)으로 분화한 계통임을 화석으로 확인했다는 점에서도 의미가 크다. 물개복치는 개복치의 조상이 아니라, 개복치와 공통조상에서 갈라져 각각 독자적으로 진화한 개복치과의 또 다른 속이다.표본(등록번호 CNUNHM Fo_432)의 전체 길이는 약 9cm로, 성체가 최대 3m까지 자라는 물개복치의 어린 개체로 분석됐다. 어린 시기에 나타나는 특징인 길게 돌출된 가운데 지느러미가 확인돼 개복치류의 초기 성장 과정을 연구할 수 있는 희귀한 자료로도 평가된다.또 오늘날 어린 물개복치가 주로 열대 해역에 서식하는 것과 달리 이번 화석은 포항에서 발견됐다. 연구진은 약 1500만 년 전 중기 마이오세 기후 최적기에는 현재보다 기온이 높았고 새롭게 형성된 동해로 따뜻한 해류가 유입되면서 어린 물개복치가 한반도 인근 해역까지 분포했을 것으로 해석했다.이번 연구는 개복치과의 진화 과정과 동해 형성 초기 해양생태계를 이해하는 데 중요한 단서를 제공하는 동시에, 충남대 자연사박물관이 단순한 전시 공간을 넘어 장기간 축적된 표본을 통해 새로운 과학적 발견을 이끌어내는 연구 기반임을 보여주는 대표적인 사례로 평가된다.이번 화석은 새로운 발굴 현장에서 발견된 것이 아니라 충남대 자연사박물관이 장기간 보관해 온 표본을 재검토하는 과정에서 그 가치가 밝혀졌다. 해당 화석 표본은 충남대 지질환경과학과 윤혜수 명예교수가 과거 포항분지에서 채집한 뒤 연구·보존을 위해 자연사박물관에 기증한 표본으로, 수십 년간 자연사박물관 수장고에 보관돼 있다가 재분석을 통해 세계 최초의 학술 기록으로 재탄생했다.김승범 충남대 자연사박물관장은 "이번 연구는 장기간 보존해 온 표본의 재분석을 통해 세계 최초의 학술적 가치를 밝혀낸 사례로, 자연사박물관이 단순한 전시 공간을 넘어 새로운 과학적 발견을 이끌어내는 연구 거점임을 보여준다"며 "앞으로도 소장 표본과 인적·물적 자원을 적극 활용해 교육과 연구는 물론 지역사회에 기여하는 자연과학 연구·교육의 중심 역할을 확대해 나가겠다"고 말했다.