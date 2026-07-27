권영진 사과 수용한 정점식…중징계 방침은 유지

국민의힘 최고위원회의 입장<YONHAP NO-2373> 0 국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표를 비롯한 최고위원들이 27일 국회에서 열린 최고위원회의에 입장하고 있다. /연합

국민의힘 지도부가 27일 '상임위 분노 멱살잡이' 사태와 관련해 권영진 의원에 대한 중징계 방침을 명확히 했다. 권 의원이 이날 정점식 원내대표를 직접 찾아 사과했지만, 지도부는 자진 탈당 권유와 윤리위원회 회부 등 최고 수준의 징계가 필요하다는 입장을 유지했다.박성훈 수석대변인은 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의가 끝난 뒤 기자들과 만나 "어떠한 이유로도 정당화될 수 없는 잘못된 행동"이라며 "당 지도부는 어느 한 분의 이견도 없이 이번 사안을 매우 엄중하고 강력하게 처벌해야 한다는 공감대를 이뤘다"고 말했다.박 수석대변인은 "구체적으로는 권 의원에 대해 자진탕당을 권유하자는 의견과 의원이 받아들여지지 않을 경우 신속히 윤리위를 소집해 가능한 가장 최고수준의 징계조치가 필요하다는 의견이 주를 이뤘다"고 했다.앞서 권 의원은 이날 오전 국회 원내대표실을 찾아 정 원내대표에게 사과했다. 이후 기자들과 만나 "어떤 이유건 원내대표께 그런 언행을 한 것은 제 잘못"이라며 "제 인생에 있어 너무나 큰 실수였다. 아직도 제가 인격적으로, 정치적으로 많이 부족하다고 느꼈다"고 말했다. 다만 자진 탈당 여부를 묻는 질문에는 "이 정도 하겠다"며 즉답을 피했다.정 원내대표는 권 의원의 사과를 받아들였다고 밝혔다. 그는 기자들과 만나 "권영진 의원께서 저를 방문하셔서 우발적으로 발생한 일이라고 진심 어린 사과를 했고, 저 역시 그걸 수용했다"며 "이 정도면 됐지"라고 말했다.다만 최고위원회의가 권 의원에 대한 자진 탈당 권유 방침을 정한 것과 관련해서는 "그 부분에 대해서는 특별한 이야기는 없었다"며 "앞으로 최고위에서 결정한 부분에 대해 제가 뭐라고 이야기하기는 그렇다"고 선을 그었다.이어 "원래 오늘 의원총회를 소집하자는 의견도 많았지만 제가 목요일 예정된 의총으로 하자고 한 이유는 각자가 서로 생각할 시간도 필요하고 의원님들도 생각할 시간이 필요하다고 판단했기 때문"이라며 "목요일까지 조금 지켜봐 주시는 것도 괜찮을 것 같다"고 말했다.이와 관련 한 최고위 관계자는 "사과는 받아줘야 한다"면서도 "사과는 사과이고, 최고위 의결은 의결대로 갈 것 같다"며 징계 수위에는 변동이 없을 것이라고 내다봤다. 또 다른 지도부 관계자도 "개인적인 사과를 받아준 것 아닌가"라며 "이미 최고위에서 의결된 사안"이라고 말했다.