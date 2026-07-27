두산에너빌, 중국 라이양 원전 5·6호기 핵심소재 공급계약

130톤급 초대형 단조품 2029년까지 공급

사진1. 라이양 원전 단조품 공급 계약 체결식 0 두산에너빌리티가 중국 광저우 DFHM 본사에서 열린 라이양 원전 5·6호기 증기발생기용 단조품 계약 체결식에서 기념촬영하고 있다. /두산에너빌리티

두산에너빌리티가 중국 원전용 초대형 단조품 공급 계약을 따냈다.두산에너빌리티는 중국 동팡전기그룹 계열사인 DEI, DFHM과 중국 산둥성 라이양 원자력발전소 5·6호기에 적용되는 증기발생기용 초대형 단조품 공급 계약을 체결했다고 27일 밝혔다.이번 계약에 따라 두산에너빌리티는 라이양 5·6호기에 들어가는 증기발생기용 채널헤드 4기와 튜브시트 4기 등 총 8기의 초대형 단조품을 2029년까지 순차적으로 공급한다.채널헤드는 원자로 냉각재가 증기발생기로 유입·유출되는 통로 역할을 하는 하부 단조품이다. 튜브시트는 수천 개의 전열관을 지지하고 원자로 냉각재와 2차 계통의 물을 분리하는 증기발생기의 핵심 단조품이다.이번에 공급하는 제품은 직경 5m, 최대 130톤 규모의 초대형 단조품으로 증기발생기의 핵심 소재다. 두산에너빌리티는 세계 최대급인 1만7000톤 프레스를 활용한 초대형 단조 기술을 바탕으로 원전 핵심 기자재를 생산하고 있다.라이양 5·6호기에는 중국의 1400MW급 차세대 원전 모델인 CAP1400 노형이 적용된다. 두산에너빌리티는 지난해 라이양 3·4호기 증기발생기용 단조품을 수주한 데 이어 이번 5·6호기 공급 계약까지 따냈다. 회사는 과거 하이양 AP1000 원전 증기발생기 단조품 공급 경험 등을 바탕으로 품질과 납기 수행 능력을 인정받았다고 설명했다.김종두 사장은 "중국 원전시장에서 두산에너빌리티의 기술력과 품질 경쟁력을 다시 한번 인정받게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "축적된 제작 경험과 초대형 단조 기술을 바탕으로 글로벌 원전 공급망에서 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.