김재을號, 친환경 선박 시장 정조준…HD현대삼호 VLAC 첫 인도

초대형 암모니아 운반선 첫 인도

후속 선박 '28년 9월까지 순차적

年 수주 목표 49억달러 83.2%를 달성

제인 머스크호 0 HD현대삼호 제인 머스크호./HD현대삼호

HD현대삼호가 초대형 암모니아 운반선(VLAC) 첫 인도에 성공하며 차세대 친환경 선박 시장 선점에 속도를 내고 있다. 김재을 HD현대삼호 사장이 강조해 온 친환경 고부가가치 선박 중심의 수주 전략이 가시적인 성과로 이어지고 있다는 평가다.VLAC는 현재 비료와 화학 원료용 암모니아를 운송하는 선박이지만, 향후 수소를 저장·운반하는 매개체인 암모니아의 활용도가 커질 것으로 전망되면서 차세대 친환경 에너지 공급망의 핵심 선종으로 주목받고 있다. 국제해사기구(IMO)의 탄소규제 강화와 글로벌 탈탄소 정책 확산에 따라 중장기 성장성이 가장 높은 고부가 선박 가운데 하나로 꼽힌다.HD현대삼호는 최근 덴마크 선사 머스크(MAERSK)에 9만3000㎥급 초대형 암모니아 운반선 '제인 머스크(JANE MAERSK)호'를 인도했다고 27일 밝혔다.이번 선박은 머스크가 발주한 총 10척 규모 시리즈의 첫 번째 선박이다. 길이 221m, 너비 36.5m, 높이 23.6m 규모로 건조됐으며, 액화암모니아와 액화석유가스(LPG)를 모두 운송할 수 있는 겸용 설계를 적용했다.암모니아는 LPG보다 비중이 높고 부식성과 독성이 강해 선체 구조와 화물창, 하역 시스템 등에 한층 높은 기술력이 요구된다. 이에 HD현대삼호는 암모니아 적재 조건에서만 작동하는 '고액위 경보(High Level Alarm)' 시스템을 적용해 운항자의 조작 부담을 줄이고 오적재 위험을 최소화했다. 강화된 안전성과 운용 효율을 동시에 확보한 것이 특징이다.후속 선박들은 2028년 9월까지 순차적으로 인도될 예정이다.이번 첫 인도는 김재을 사장이 추진해 온 고부가가치 선박 중심의 사업 포트폴리오 고도화 전략의 성과로도 평가된다. 김 사장은 LNG 운반선과 초대형 가스운반선(VLGC), 암모니아 운반선 등 친환경 선박 비중을 확대하며 수익성과 기술 경쟁력을 동시에 강화하는 데 집중해 왔다. 특히 미래 수소경제 확대에 대비해 암모니아 운반선 시장을 차세대 성장동력으로 육성하는 데 역량을 집중하고 있다.실제 HD현대삼호는 올해에도 견조한 수주 실적을 이어가고 있다. 이날 기준 전체 수주 실적은 30척, 40억8000만달러로 연간 수주 목표인 49억달러의 83.2%를 달성했다.선종별로는 탱커 5척, 초대형 가스운반선 11척, LNG 운반선 5척, 초대형 암모니아 운반선 9척 등을 수주했다. 초대형 암모니아 운반선의 수주 잔량은 총 22척, 약 25억5000만달러에 달해 글로벌 시장에서도 경쟁 우위를 확보한 것으로 평가된다.업계 다수 관계자는 "암모니아 운반선이 향후 암모니아 추진선과 수소 운송 인프라 확산의 핵심 축으로 자리 잡을 것으로 보고 있다"며 "HD현대삼호 역시 첫 인도를 계기로 친환경 고부가 선박 분야에서 기술 경쟁력을 더욱 강화하며 글로벌 시장 공략에 속도를 낼 것으로 전망된다"고 말했다.