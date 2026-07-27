닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 대기업

삼성 “HBM5 베이스다이에 2나노 적용”…파운드리 경쟁력으로 승부

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260727010009733

글자크기

닫기

이지선 기자

승인 : 2026. 07. 27. 14:49

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

clip20260727140205
구자흠 파운드리사업부 기술개발실장(부사장)./삼성 반도체 뉴스룸
삼성전자가 차세대 고대역폭메모리(HBM)인 HBM5의 베이스 다이에 2나노 GAA(게이트올어라운드) 공정을 적용한다. HBM4부터 데이터 입·출력을 담당하는 베이스 다이에 최첨단 파운드리 공정이 적용되면서 메모리뿐 아니라 파운드리 기술력도 HBM 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 떠오른 만큼, 차세대 HBM에서도 최선단 공정을 앞세워 기술 리더십을 이어가겠다는 전략이다.

27일 삼성전자 반도체 뉴스룸에 따르면 구자흠 삼성전자 파운드리사업부 기술개발실장(부사장)은 인터뷰에서 "HBM5는 HBM4E보다 동작 속도를 약 50% 이상 높여야 할 것으로 예상된다"며 "베이스 다이에 GAA 구조를 적용한 2나노 공정을 도입하고 더욱 높은 집적도의 TSV(실리콘관통전극)를 구현할 예정"이라고 밝혔다.

HBM은 여러 장의 D램(코어 다이)을 수직으로 적층하고 맨 아래에 베이스 다이를 배치하는 구조다. 코어 다이가 데이터를 저장하는 역할을 담당하는 반면 베이스 다이는 GPU와 AI 가속기 등 외부 프로세서와 HBM을 연결하는 로직 칩이다. 적층된 코어 다이와 베이스 다이는 TSV를 통해 전기적으로 연결되며, TSV의 집적도가 높을수록 더 많은 데이터를 빠르게 처리할 수 있다.

특히 HBM4부터는 베이스 다이에 기존 메모리 공정 대신 파운드리 4나노 4세대 공정이 적용됐다. 구 부사장은 "4나노 공정은 양산 3년 차에 접어들며 성능뿐 아니라 양산 수율도 충분히 검증된 공정"이라며 "설계 목적에 따라 면적과 성능을 최적화할 수 있는 다양한 게이트 피치와 임계전압(Vth) 옵션을 제공하는 것이 경쟁력"이라고 설명했다. 이어 "HBM4E에서는 고집적·고성능 소자와 배선 최적화를 통해 14Gbps 이상의 고속 동작과 전력 효율 향상, 방열 성능 개선을 구현했다"고 덧붙였다.

삼성은 메모리와 파운드리, 패키징(TSP)을 모두 자체 수행하는 점도 강점으로 내세웠다. HBM은 메모리사업부가 코어 다이를, 파운드리사업부가 베이스 다이를 생산한 뒤 패키징해 완제품을 만드는 구조다. 설계 단계부터 메모리와 파운드리, 패키징 조직이 협업해 속도와 전력 효율, 발열, 수율을 함께 최적화할 수 있어 개발 기간을 단축하고 비용 경쟁력도 확보할 수 있다는 설명이다.

HBM 베이스 다이에 파운드리 공정을 처음 적용하는 과정에서는 적지 않은 시행착오도 있었다. 기존 모바일 제품에서는 경험하지 못했던 수준의 패턴 집적도 편차에 대응하기 위해 전사 태스크포스(TF)를 꾸려 새로운 공정 셋업 절차와 기준을 마련했고, 이를 통해 HBM4 베이스 다이는 첫 샘플부터 성능과 수율 목표를 모두 달성했다. 구 부사장은 "약 3개월 만에 개발을 완료한 것은 최고의 성공 사례였다"며 "4나노 공정에서 확보한 경험과 기술 경쟁력을 바탕으로 HBM5에서도 2나노 공정을 선제 적용해 기술 리더십을 강화하겠다"고 말했다.

삼성전자는 모바일 중심이던 선단 공정 적용 분야도 AI·HPC(고성능컴퓨팅), 자동차, 로보틱스 등으로 확대하고 있다. HBM과 첨단 패키징을 결합한 원스톱 솔루션을 비롯해 실리콘 포토닉스와 CPO(Co-Packaged Optics) 등 차세대 기술 개발도 병행하며 AI 반도체 시장 공략을 강화한다는 계획이다.
이지선 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

토스 ‘죄송한 자궁씨’ 이용 중단…여성 신체 희화화 논란

서출구 이어 허성범도 부상 고백…‘피의게임X’ 몸싸움 후폭풍 확산

오스코텍, 주가 30% 빠졌는데 펀더멘털은 ‘레벨업’…세 번째 1조원 기술수출에도 저평가?

월급 외 소득 있는 직장인, 건보료 오른다…“공제 금액 절반 축소”

미·이란, 13일 공방 멈추고 사흘 연속 ‘불안한 휴지’....트럼프 외교 해법 시험대

[마켓파워] 롯데케미칼, 유동성 우려에 지급보증 사채로 급한 불 꺼

네이버, 엔비디아 10억달러 투자 유치…AI 인프라 승부수

지금 뜨는 뉴스

단백질에 수분까지 보충…폭염에 꼭 먹어야 할 음식 7

강력한 힘 숨긴 여유로움… 완성도 높은 플래그십 세단의 정수

초등생 희망직업 1위는?…고교생 65%만 “대학 갈래요”

“Z8 시리즈 직접 써보고 사세요” 삼성전자 런던서 팝업 연다

젠스파크 韓 상륙…‘AI 워크스페이스 6.0’으로 시장 공략